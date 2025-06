Website builder con AI: con Hostinger il tuo sito web nasce in 3 minuti

Creare un sito web oggi è più semplice che mai, anche per chi non ha competenze tecniche. Grazie al website builder AI di Hostinger, bastano pochi clic per mettere online il proprio progetto.

In questo momento è attiva una promozione che consente di ottenere il servizio con una prova gratuita di 7 giorni senza carta di credito. Al termine, si potrà decidere se sottoscrivere l’abbonamento oppure no.

Come funziona il website builder AI di Hostinger

Lo strumento messo a punto da Hostinger permette a chiunque di realizzare un sito web professionale partendo da zero, senza scrivere una riga di codice. Il processo si articola in tre fasi intuitive:

L’AI crea il sito: basta descrivere l’idea del progetto in poche parole e l’intelligenza artificiale genera automaticamente una bozza, con struttura e contenuti personalizzati; Personalizzazione totale: il sito generato può essere modificato in ogni aspetto, spostando blocchi, cambiando font, colori e immagini in modo facile e visuale, anche partendo da uno dei 150 template professionali disponibili; Dominio e pubblicazione: il piano include anche il dominio, quindi il sito può essere pubblicato subito senza costi aggiuntivi né procedure complicate.

Si tratta di una soluzione ideale per freelance, professionisti, piccole imprese o semplicemente per chi vuole una presenza online elegante e funzionale, creata in autonomia ma con un risultato da designer.

La promozione è attiva per un periodo limitato e può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di Hostinger.