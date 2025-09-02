 Website builder con funzioni AI: metti online la tua idea imprenditoriale
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Website builder con funzioni AI: metti online la tua idea imprenditoriale

Con IONOS puoi mettere online il tuo progetto personale in modo molto semplice, grazie ai tool AI integrati. Ed è gratis per un anno.
Website builder con funzioni AI: metti online la tua idea imprenditoriale
Informatica Cloud & Hosting
Con IONOS puoi mettere online il tuo progetto personale in modo molto semplice, grazie ai tool AI integrati. Ed è gratis per un anno.

Vuoi dare vita a un progetto digitale senza alcun investimento iniziale? Che si tratti di un sito personale, di un portale aziendale o di un portfolio professionale, la soluzione che ti consigliamo è IONOS.

Nella fattispecie, il pacchetto MyWebsite Now Starter, che in questo momento può essere attivato senza costi per i primi 12 mesi, permettendo un risparmio immediato di 216 euro rispetto al prezzo standard. L’attivazione è semplice e si effettua direttamente dal sito ufficiale di IONOS .

Vai all’offerta di IONOS

Crea un sito web in pochi minuti con il website builder di IONOS

La piattaforma messa a disposizione da IONOS è progettata per chi desidera costruire un sito senza competenze tecniche, grazie a un editor visuale drag & drop che permette di personalizzare template già ottimizzati per PC, tablet e smartphone.

Oltre alla facilità d’uso, MyWebsite Now Starter integra strumenti SEO per migliorare la visibilità su Google e funzioni basate sull’intelligenza artificiale, utili per generare testi, immagini e palette grafiche coerenti con il progetto.

Il piano comprende un dominio gratuito per un anno, una casella email da 12 GB, 50 GB di spazio web con la possibilità di gestire fino a 200 pagine, funzioni di analisi e marketing, oltre a strumenti pensati per e-commerce e prenotazioni online.

Per dodici mesi non sono previsti costi: chi sceglie IONOS potrà concentrarsi esclusivamente sulla creazione e gestione del proprio sito, con la libertà di sviluppare anche più progetti dallo stesso account.

Vai all’offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Spazio fino a 10 TB senza hardware e a vita: le promo di pCloud

Spazio fino a 10 TB senza hardware e a vita: le promo di pCloud
Crea il tuo sito web professionale grazie all'AI: con IONOS è gratis per un anno

Crea il tuo sito web professionale grazie all'AI: con IONOS è gratis per un anno
Internxt: cloud storage a vita con sconti fino all'85%

Internxt: cloud storage a vita con sconti fino all'85%
Crea il tuo sito web con IONOS: bastano pochi clic ed è GRATIS per un anno

Crea il tuo sito web con IONOS: bastano pochi clic ed è GRATIS per un anno
Spazio fino a 10 TB senza hardware e a vita: le promo di pCloud

Spazio fino a 10 TB senza hardware e a vita: le promo di pCloud
Crea il tuo sito web professionale grazie all'AI: con IONOS è gratis per un anno

Crea il tuo sito web professionale grazie all'AI: con IONOS è gratis per un anno
Internxt: cloud storage a vita con sconti fino all'85%

Internxt: cloud storage a vita con sconti fino all'85%
Crea il tuo sito web con IONOS: bastano pochi clic ed è GRATIS per un anno

Crea il tuo sito web con IONOS: bastano pochi clic ed è GRATIS per un anno
Edoardo D'amato
Pubblicato il
2 set 2025
Link copiato negli appunti