Website builder con funzioni AI: metti online la tua idea imprenditoriale

Vuoi dare vita a un progetto digitale senza alcun investimento iniziale? Che si tratti di un sito personale, di un portale aziendale o di un portfolio professionale, la soluzione che ti consigliamo è IONOS.
Nella fattispecie, il pacchetto MyWebsite Now Starter, che in questo momento può essere attivato senza costi per i primi 12 mesi, permettendo un risparmio immediato di 216 euro rispetto al prezzo standard. L’attivazione è semplice e si effettua direttamente dal sito ufficiale di IONOS .
Crea un sito web in pochi minuti con il website builder di IONOS
La piattaforma messa a disposizione da IONOS è progettata per chi desidera costruire un sito senza competenze tecniche, grazie a un editor visuale drag & drop che permette di personalizzare template già ottimizzati per PC, tablet e smartphone.
Oltre alla facilità d’uso, MyWebsite Now Starter integra strumenti SEO per migliorare la visibilità su Google e funzioni basate sull’intelligenza artificiale, utili per generare testi, immagini e palette grafiche coerenti con il progetto.
Il piano comprende un dominio gratuito per un anno, una casella email da 12 GB, 50 GB di spazio web con la possibilità di gestire fino a 200 pagine, funzioni di analisi e marketing, oltre a strumenti pensati per e-commerce e prenotazioni online.
Per dodici mesi non sono previsti costi: chi sceglie IONOS potrà concentrarsi esclusivamente sulla creazione e gestione del proprio sito, con la libertà di sviluppare anche più progetti dallo stesso account.