WebSite X5, arriva la versione 2023.1: quali sono le novità del software?

Che si tratti di un semplice hobby o di una necessità lavorativa, aprire il proprio sito Web è una necessita concreta per chiunque.

A meno di non conoscere in maniera approfondita il settore, raggiungere questo traguardo è tutt’altro che semplice. Anche se avviare un progetto online oggi non è più complicato come una volta, non è detto che chiunque sia in grado di destreggiarsi tra hosting, CMS e quant’altro.

WebSite X5, in tal senso, è una soluzione ideale, che permette di realizzare siti Web dall’aspetto professionale in maniera facile, veloce e conveniente.

Se questo software era già considerato uno dei più importanti del settore, il lancio della versione 2023.1 da parte degli sviluppatori lo rende ancora più appetibile.

WebSite X5 versione 2023.1: una nuova veste grafica e non solo

A livello visivo, ciò che spicca con la nuova versione di WebSite X5 è la rinnovata veste grafica.

Non stiamo parlando di qualche modifica esclusivamente estetica, ma di un restyling mirato per rendere l’applicazione ancora più comoda, fruibile e facile da gestire.

Lo stile proposto, infatti, si rifà a Windows 11 risultando particolarmente apprezzato da chi usa l’ultimo sistema operativo Microsoft.

Alcuni migliorie grafiche sono state effettuate nel contesto delle gallerie e delle relative miniature (dette in gergo thumbnail). Queste or possono essere trascinate e ordinate e piacimento dall’utente.

Con la nuova versione 2023.1 è poi possibile specificare un titolo e un testo alternativo per le immagini: una pratica apprezzata sotto il punto di vista SEO.

L’aggiunta di scorciatoie rende la fruizione di WebSite X5 ancora più user friendly, mentre alcune modifiche mirate vanno a focalizzarsi sulla gestione dei prodotti nel contesto degli e-Commerce.

A rendere ancora più interessante questo software è l’attuale sconto proposto agli acquirenti.

La versione base, ovvero WebSite X5 evo, ora viene a costare solo 71,96 euro rispetto ai 89,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.