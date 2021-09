WebSite X5: nuove versioni con servizio di hosting

Incomedia ha annunciato la versione 2021.4 di WebSite X5. Il software che consente di creare siti web in modo semplice include ora un servizio di hosting gratis per 12 mesi. Basta un solo clic per la pubblicazione online, senza nessuna configurazione complicata. Gli utenti possono sfruttare un'ottima promozione che permette di risparmiare fino a 80 euro.

WebSite X5: versione 2021.4 con hosting gratis

WebSite X5 è disponibile nelle versioni Evo e Pro. Entrambi offrono tutte le funzionalità necessarie per realizzare siti web, blog e negozi online, tra cui fino a 140 template personalizzabili, Drag & Drop Builder, pannello di controllo, statistiche e funzioni SEO e FTP integrato.

WebSite X5 Pro aggiunge diverse funzionalità avanzate per siti di e-commerce, come vendita dei prodotti digitali, registrazione dei clienti, coupon e sconti, oltre a gestione dei progetti e backup, app WebSite X5 Manager, integrazione database e supporto Google AMP. Altre caratteristiche comuni sono assistenza prioritaria e 12 mesi di aggiornamenti.

Con la versione 2021.4 sono stati inclusi 12 mesi di hosting gratuito (servizio fornito da HOST.it). Come si può vedere nel video è sufficiente un clic per pubblicare il sito appena creato. WebSite X5 Evo offre 100 GB di spazio, dominio automatico e una casella email, mentre con WebSite X5 Pro si ottengono 500 GB di spazio, dominio automatico e 5 caselle di posta.

Grazie all'offerta attuale (valida fino al 30 settembre) si può risparmiare fino a 80 euro. Cliccando sul pulsante di acquisto viene applicato un ulteriore sconto, quindi i prezzi sono 53,97 euro (invece di 89,95 euro) per WebSite X5 Evo e 119,96 euro (invece di 199,95 euro) per WebSite X5 Pro. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.