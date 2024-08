WeTransfer, link validi 30 giorni con l'app mobile

È un’ottima notizia per gli utenti di Internet che hanno bisogno di inviare e ricevere file di grandi dimensioni. WeTransfer ha appena reso il trasferimento di file molto più conveniente, ritardando la scadenza dei link di download di diverse settimane. La piattaforma ha annunciato la novità su X qualche giorno fa.

Su WeTransfer vige una regola che chiunque utilizzi il sito per inviare documenti conosce: i link di accesso diventano obsoleti dopo sette giorni (o almeno questo è il caso del pacchetto gratuito). Se questo periodo viene superato, i file devono essere inviati di nuovo e deve essere condiviso un nuovo link.

Scadenza estesa da 7 a 30 giorni, a seconda delle condizioni

È il limite di sette giorni che viene meno. “D’ora in poi, potrete mantenere questi trasferimenti un po’ più a lungo, estendendo la data di scadenza fino a 30 giorni nell’applicazione mobile di WeTransfer“, si legge nel tweet, il cui tono cerca di farci credere che la piattaforma stia piangendo la perdita del vecchio limite.

È un’ottima notizia, ma è subordinata all’utilizzo dell’app mobile WeTransfer. Si tratta di un modo semplice per il servizio di reclutare nuovi utenti, con la promessa di una finestra di download che ora è quadruplicata. Le condizioni per il trasferimento tramite il sito web non sono cambiate per il momento.

Secondo WeTransfer, questa nuova funzione è stata pensata per evitare che gli utenti debbano richiedere di nuovo un upload nel caso in cui non riescano a raggiungere l’obiettivo. L’azienda aveva già accennato a questo cambiamento sul suo blog il 13 agosto, ma l’informazione è passata inosservata – così come i due tweet pubblicati in precedenza, che non hanno attirato molta attenzione.

“Tutti […] ci siamo imbattuti nel temuto messaggio: ‘Questo link è scaduto’. Da qui i messaggi frenetici al mittente e il leggero panico all’idea di non rispettare la scadenza. Perdere un file importante quando se ne ha bisogno è un dolore che molti utenti conoscono fin troppo bene“, ammette WeTransfer.

Un’ottima notizia per gli utenti free

Va notato che questa modifica riguarda il pacchetto gratuito (che limita l’invio a 2 GB per ogni trasferimento). Se gli utenti optano per un abbonamento da 10 o 19 euro al mese, le date di scadenza possono già essere personalizzate. Inoltre, i limiti di dimensione possono essere aumentati a 200 GB per il primo pacchetto e illimitati per il secondo.

WeTransfer è una delle soluzioni più comuni per trasferire gratuitamente file di grandi dimensioni da PC o smartphone. Altre soluzioni sono Google Drive, Dropbox e Smash. Tutte hanno una prima versione gratuita, ma limitata (di solito 2 GB, a volte di più). È necessario creare un account.