WhatsApp: addio alla versione Electron su Mac

Lo scorso anno, WhatsApp ha lanciato una nuova versione della sua app per macOS, riprogettato completamente da zero. Nel mentre, però, molti utenti hanno continuando a sfruttare la vecchia variante dell’app basata su Electron, ma adesso occorre prepararsi a dirgli addio. Meta, infatti, ha informato nelle scorse ore che ben presto verrà dismessa.

WhatsApp: addio all’app per macOS basata su Electron

Coloro che ancora utilizzano l’app Electron su Mac stanno infatti ricevendo una notifica che li avvisa del fatto che tra poco meno di due mesi non sarà più disponibile. Per continuare a fruire di WhatsApp sul proprio computer, Meta invita gli utenti ad eseguire il download della nuova versione, che può essere prelevata sia sul sito ufficiale di WhatsApp che sul Mac App Store.

La nuova versione di WhatsApp su cui meta sta spingendo è stata sviluppata con la tecnologia Catalyst, che sfrutta la base dell’app per iPhone per offrire un’esperienza nativa e ottimizzata per macOS. La precedente versione basata su Electron, invece, era una Web app che girava sul computer, offrendo prestazioni inferiori e alcune limitazioni. Dopo la transizione, gli utenti possono immediatamente notare un miglioramento significativo nelle prestazioni dell’app, nella reattività e nella stabilità complessiva.

Inizialmente, però, la nuova app basata su Electron mancava di alcune funzionalità importanti e ciò ha spinto molteplici utenti a continuare a usare l’altra variante dell’app. Nel corso dell’ultimo anno, però, Meta è riuscita a implementare gran parte delle caratteristiche mancanti, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso e anzi rendendola addirittura migliore sotto molteplice aspetti.