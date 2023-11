Sarà WhatsApp a prendere il posto di Facebook?

Sono trascorsi ormai quasi dieci anni da quando, nel 2014, Facebook ha acquisito il business di WhatsApp, con un investimento da 19 miliardi di dollari. Ora nelle mani di Meta, l’applicazione sembra aver assunto un ruolo dall’importanza centrale per il gruppo di Mark Zuckerberg. L’intenzione sembra essere quella di continuare a spingere sulla sua crescita.

Il next chapter di Meta: WhatsApp

Ne è testimonianza la progressiva introduzione di funzionalità inedite (criticata da qualcuno che preferirebbe continuasse a rappresentare esclusivamente un’applicazione di messaggistica), anche basate sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Una strategia che sembra dare i suoi frutti, soprattutto in mercati chiave come quello statunitense, dove oltre la metà di coloro con età compresa tra 18 e 35 anni l’ha installata sul proprio smartphone. Una presenza capillare, che si traduce in un ritorno economico, derivante soprattutto dalle inserzioni pubblicitarie.

La centralità di WhatsApp per il business di Meta sembra essere dettata anche dall’esigenza di trovare nuove fonti di reddito, dopo l’implosione dei progetti legati al metaverso, fin qui incapaci di generare profitto come auspicato da Zuckerberg.

In una recente intervista, il CEO del gruppo ha condiviso la propria visione, facendo riferimento a un piattaforma social privata.

Se si prova a immaginare ciò che sarà la piattaforma social privata del futuro, partendo da zero, penso che fondamentalmente assomiglierebbe a WhatsApp.

Ecco dunque spiegata la recente introduzione dei Canali, ad esempio. Il numero uno l’ha poi definita il next chapter della società, la pietra angolare da cui partire per sviluppare il business in una nuova direzione.

Ora che tutti posseggono uno smartphone e producono contenuti ogni giorno, penso che si possa fare qualcosa di migliore e di più intimo rispetto a un semplice feed condiviso con tutti i propri amici.

Questa frase in particolare, estrapolata dall’intervista, può essere interpretata come una sorta di passaggio di consegne tra ciò che è stato (ed è ancora) il social network per eccellenza, Facebook, e il suo erede, che Zuckerberg pare aver identificato non in Instagram o in Threads, ma in WhatsApp.

Velocità di esecuzione, precisione e pulizia. Queste sono le doti del nuovo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B. Acquistalo su Amazon e ricevi un Alexa Echo Pop in regalo!