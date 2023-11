WhatsApp su Android Auto: disponibili i messaggi vocali

WhatsApp ha appena lanciato una funzione molto attesa dagli utenti di Android Auto: la possibilità di ascoltare i messaggi vocali ricevuti sull’applicazione di messaggistica. Questa funzione è disponibile con WhatsApp 2.23.24.15 beta.

Finora era impossibile leggere questo tipo di messaggi a voce dallo schermo dell’auto, il che rendeva difficile continuare una conversazione durante la guida. Per non parlare del rischio di prendere in mano il telefono per ascoltare un messaggio vocale, cosa vietata, oltre che pericolosa.

WhatsApp consente finalmente di ascoltare i messaggi vocali su Android Auto

D’ora in poi, quando si riceve una notifica di WhatsApp, basta premere Play e l’audio del messaggio vocale verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti dell’auto. È semplicissimo.

Il messaggio sarà accessibile anche dall’app WhatsApp nell’elenco delle app di Android Auto. È possibile rispondere, ma in questo caso (ovviamente) la risposta sarà un testo dettato vocalmente, come è sempre stato.

Ad agosto WhatsApp ha annunciato di essere al lavoro su nuove funzioni per l’ascolto dei messaggi vocali su Android Auto. Queste arriveranno in un secondo momento e teoricamente includeranno la possibilità di:

Mettere in pausa, riprendere e saltare i passaggi dei messaggi vocali.

Modificare la velocità di riproduzione del messaggio vocale.

Rispondere a un messaggio vocale con un altro messaggio vocale.

Queste funzioni dovrebbero essere disponibili nei futuri aggiornamenti di WhatsApp. Per ascoltare i messaggi vocali su Android Auto, è necessario che Google attivi questa funzione sullo smartphone dell’utente. Questo processo avviene sul lato server e non dipende dall’utente o dal modello di auto. La funzione dovrebbe essere disponibile a breve per tutti gli utenti che usano Android Auto.

Le altre novità di WhatsApp

La popolare app di messaggistica continua a introdurre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Alcune delle ultime novità sono i canali. Si tratta di gruppi pubblici in cui solo gli amministratori possono inviare messaggi, mentre gli altri membri possono solo leggere e reagire. I canali sono utili per diffondere informazioni, notizie, annunci e altro a un vasto pubblico. Per creare un canale, basta selezionare l’opzione “Nuovo canale” dal menu principale di WhatsApp.

L’altra grande novità è la possibilità di nascondere l’IP. WhatsApp ha introdotto una nuova opzione per proteggere la privacy degli utenti che usano la funzione di chiamata vocale o video. Nascondendo l’indirizzo IP del dispositivo, infatti, è più difficile il tracciamento e l’intercettazione delle comunicazioni. Per attivare questa opzione, basta andare nelle impostazioni di WhatsApp, poi in “Account”, poi in “Privacy” e infine in “Nascondi IP”.