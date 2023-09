WhatsApp: arriva il supporto alle chat di terze parti

Dopo le novità relative alla possibilità di disattivare i videomessaggi istantanei, su WhatsApp è in dirittura d’arrivo un’altra bella feature che di certo saprà fare la gioia di tutti coloro che per forza di cose si ritrovano a dover adoperare anche altre soluzioni per la messaggistica istantanea.

WhatsApp: supporto alle altre app di messaggistica

Stando infatti a quanto emerso dalla versione beta 2.23.19.8 dell’app di WhatsApp per Android che è stata rilasciata sul Play Store, sta per venire introdotto il supporto alle chat di piattaforme di terze parti.

La funzione non è ancora visibile nemmeno per gli iscritti al programma beta, ma il team di WABetaInfo è stato ugualmente in grado di abilitare la schermata “Chat di terze parti”, andando pertanto a scoprire in quale direzione intende muoversi il team di Meta.

Visto e considerato che i lavori sono ancora in corso, attualmente non è possibile andare oltre la summenzionata schermata e non è neppure dato sapere quali saranno, di preciso, le caratteristiche che la funzionalità andrà ad offrire, ma sicuramente se ne potrà saperne di più nei mesi a venire.

Da tenere presente che la mossa ha a che vedere con l’entrata in vigore delle nuove regole Digital Markets Act (DMA) le principali piattaforme e servizi di tecnologia devono rimuovere eventuali impedimenti che possono ostacolare concorrenti e utenti.

Per adeguare l’app al DMA con l’interoperabilità multi-piattaforma WhatsApp ha a disposizione 6 mesi. Non è tuttavia ancora chiaro se queste novità saranno limitate solamente ai Paesi dell’Unione Europea o se saranno invece estese al mercato globale.