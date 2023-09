WhatsApp: disattivazione dei videomessaggi istantanei

A luglio scorso è stata annunciata una nuova funzione per WhatsApp: i videomessaggi istantanei. Trattasi di una feature che, come deducibile dal nome stesso, permette di inviare brevi messaggi video sfruttando la medesima modalità prevista per l’invio dei messaggi vocali, ovvero tramite il pulsante del microfono in chat.

WhatsApp: nuova opzione per disattivare i videomessaggi istantanei

Si tratta di una soluzione studiata ad hoc per una comunicazione più diretta e spontanea. Le clip hanno un formato circolare e si possono registrare solo al momento. Tutto ciò, sebbene apprezzato da molti, potrebbe però non essere gradito a tutti. Ecco, dunque, che Mark Zuckerberg e il suo team hanno ben pensato di offrire la possibilità agli utenti di disattivare la funzione in questione.

L’ultima versione beta di WhatsApp per dispositivi Android e iOS aggiunge infatti un nuovo interruttore che consente di disabilitare i messaggi video istantanei. L’opzione è presente all’interno della sezione dedicata alle impostazioni dell’app.

Una volta disattivati i videomessaggi istantanei, l’icona del microfono in chat permetterà esclusivamente la registrazione dei messaggi vocali, tornando quindi al suo funzionamento originario.

Resta la possibilità di ricevere brevi messaggi video da altri utenti. Per cui, sarà possibile tornare ad inviare solo le note con la propria voce, ma gli altri contatti potranno comunque continuare ad inviare i videomessaggi istantanei qualora lo reputino opportuno.

Da tenere presente che trattandosi di una funzionalità disponibile nella beta di WhatsApp al momento non è ancora accessibile pubblicamente, ma per il rilascio pubblico non dovrebbe volerci ancora molto, dovrebbe essere solo questione di qualche settimana.