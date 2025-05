WhatsApp: arriva la truffa della ballerina

In questi giorni una nuova truffa sta disseminando panico e vittime tra gli utenti. Stiamo parlando della truffa della ballerina su WhatsApp. Una nuova tecnica in grado di rubare l’identità della vittima tramite un messaggio. Questo sembra essere stato inviato da un contatto presente nella propria rubrica e quindi che merita fiducia e non desta sospetti.

Anche il contenuto del messaggio è singolare: “Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, il premio principale è una borsa di studio per l’istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille!“. Un obiettivo che fa leva sui sentimenti e sulla generosità del destinatario.

Quanto può costare un voto? In teoria solo un po’ di tempo. Nella realtà dei fatti la propria identità digitale, il proprio account di WhatsApp che, grazie a questa nuova truffa, soprannominata “della ballerina“, viene rubato per l’invio di ulteriori messaggi della stessa tipologia.

La portata della truffa della ballerina su WhatsApp

Similmente a una “Catena di Sant’Antonio”, la nuova truffa della ballerina su WhatsApp rappresenta una minaccia dalla portata preoccupante. Quanti sono i contatti della tua rubrica che potrebbero dare attenzione a questo falso messaggio e “votare Federica” per fare un favore a te e alla tua amica?

Cliccando sul link contenuto nel messaggio, l’utente viene rimandato a una pagina di phishing attraverso la quale avviene il furto dell’account. Infatti, al suo interno viene chiesto il numero di telefono e successivamente il codice SMS di verifica che è stato inviato.

Compilando le richieste la vittima fornisce tutto il necessario affinché i truffatori possano accedere all’account WhatsApp e bloccarne l’accesso al legittimo proprietario per poi inoltrare lo stesso messaggio a tutti i suoi contatti.