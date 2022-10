WhatsApp: avatar da usare per foto profilo e adesivi

Stando a quanto emerso dall’analisi della nuova versione beta di WhatsApp per Android, sulla celebre app di messaggistica è arrivata una novità decisamente interessante: la possibilità di creare e usare avatar personalizzati.

WhatsApp permette di creare e usare gli avatar

Come mostrano gli screenshot presenti di seguito che sono stati condivisi dal team del sito Web WABetainfo, una volta configurato un avatar con tutte le caratteristiche preferite dall’utente, questo può essere usato come foto profilo. Inoltre, WhatsApp va a creare in automatico un nuovo pacchetto di adesivi che si possono condividere con i contatti.

Attualmente la funzione è in fase di test e sopratutto è accessibile a un numero selezionato di utenti, ma coloro che hanno installato la relase 2.22.23.9 della versione beta di WhatsApp per Android, ovvero l’ultima rilasciata e su cui è stata rilevata la modifica, possono verificare la disponibilità della nuova funzione cercando la voce “avatar” nelle impostazioni dell’app.

Chiaramente trattandosi di una funzione ancora in versione beta non è escluso che possano presentarsi dei problemi durante il suo impiego e non è neppure da dare per certo il fatto che possa poi essere effettivamente implementata. Molte delle novità aggiunte alla beta di WhatsApp (così come di qualsiasi altra app, programma o servizio) non sempre giungono nella relase finale, in special modo quando si presentano problemi o c’è scarso feedback.

Da notare che, sebbene in qualche maniera attinente, al momento non si hanno ancora informazioni in merito alla possibilità di usare gli avatar come immagini al posto del volto durante le videochiamate, feature di cui si era discusso in passato, ma che poi non è mai stata più approfondita.