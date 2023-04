WhatsApp: a breve arriverà barra di navigazione su Android?

La beta 2.23.8.2 di WhatsApp per Android giusto pochi giorni addietro ci ha fatto scoprire una piccola novità che potrebbe risultare molto utile agli amanti della privacy, ovvero l’uso dell’impronta digitale per sbloccare le singole chat. Grazie ai colleghi di WABetaInfo sappiamo però che la versione appena successiva, ovvero la beta 2.23.8.4 sempre per gli smartphone del robottino verde, presenta un’altra feature inedita alquanto intrigante: apparentemente, Meta vuole introdurre su WhatsApp una nuova barra di navigazione.

WhatsApp riceve una barra di navigazione

Ora come ora WhatsApp consente su iOS di accedere rapidamente a chiamate, chat e stato tramite semplici tap grazie alle schede disponibili nella parte inferiore del servizio di messaggistica. Ebbene, la medesima soluzione dovrebbe arrivare sulla variante dell’app per dispositivi Android, spostando effettivamente le voci citate dalla parte superiore a quella bassa dello schermo.

Come potete osservare negli screenshot soprastanti, non saranno solamente tre le opzioni accessibili: oltre alle Chat, allo Stato e alle Chiamate, difatti, ci saranno le Comunità. Non è chiaro però se questa barra di navigazione inedita consentirà di sfruttare ancora i gesti di scorrimento, com’è ora possibile su WhatsApp per Android. In aggiunta, i beta tester non possono accedere a questa funzionalità essendo essa ancora in fase di sviluppo. Molto probabilmente arriverà al pubblico tra diversi mesi; pertanto, gli utenti dovranno mostrarsi molto pazienti.

Naturalmente, ci si può aspettare l’introduzione di qualche novità simile per WhatsApp Web o WhatsApp per Windows, con un cambio di UI per uniformare l’esperienza d’uso.