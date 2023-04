WhatsApp: chat nascoste con impronta digitale

La versione beta 2.23.8.2 dell’app di WhatsApp per Android cela nel codice una piccola, ma decisamente interessante novità – che segue quella più recente relativa alle newsletter – inerente la possibilità di bloccare le chat nascondendole, quindi mettendole al riparo da eventuali occhi indiscreti.

WhatsApp: chat bloccate con impronta

La funzione prende il nome di Chat lock e, andando più nello specifico, consente di bloccare una o più chat, anche quelle di gruppo, permettendo di accedervi solo adoperando l’impronta digitale o presumibilmente un altro sistema di sblocco biometrico supportato dal dispositivo in uso.

A rendere nota la cosa è stato il team di WABetaInfo, spiegando che si tratta di una funzione che non è ancora disponibile per gli iscritti al programma di beta testing poiché attualmente in fase di sviluppo.

È chiaro il fatto che WahtsApp intenda incrementare maggiormente il livello di sicurezza e privacy delle conversazioni mettendo a disposizione degli utenti un valido strumento tramite cui impedire a terzi di accedere a chat che possono contenere informazioni di un certo rilievo o comunque dati sensibili.

La funzione può essere abilitata dal menu delle informazioni della chat e tutte le conversazioni bloccate risulteranno visibili solo accedendo a una specifica sezione dell’app.

WABetaInfo riferisce inoltre che i file multimediali contenuti nelle conversazioni bloccate non vengono salvati in automatico nella galleria del dispositivo.

Per quel che concerne l’implementazione su larga scala, al momento non è chiaro quando ciò avverrà, ma considerando lo stadio in cui si trova la funzione non dovrebbe accadere a stretto giro. Ovviamente è sempre da mettere in conto un eventuale cambio di programma a causa di intoppi vari o scarso feedback.