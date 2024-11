WhatsApp, il bug della schermata verde blocca l'app

WhatsApp, come molte applicazioni, offre agli utenti la possibilità di aderire al programma beta per avere un’anteprima delle nuove funzioni in arrivo sull’app. Le versioni beta a volte sono accompagnate da bug di ogni tipo. Di conseguenza, gli utenti ne pagano il prezzo e possono ritrovarsi con un’applicazione completamente inutilizzabile. Come nel caso di alcuni utenti che hanno scaricato la versione beta 2.24.24.5 di WhatsApp.

WhatsApp beta “impazzita”, schermata verde rende l’app inutilizzabile

Secondo diverse testimonianze pubblicate sui social network, sembra che l’apertura di una chat su questa versione inneschi sistematicamente una schermata verde. Di conseguenza, è impossibile utilizzare l’app. Al momento in cui scriviamo, le lamentele si stanno moltiplicando sui siti di social network e sui forum come Reddit. Visto il numero crescente di segnalazioni, si può immaginare che gli sviluppatori di WhatsApp siano già al lavoro per trovare una soluzione. L’app di messaggistica nel frattempo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Bug della schermata verde su WhatsApp, cosa fare?

Le sfortunate vittime di questo bug di WhatsApp, purtroppo non possono fare molto, se non tornare a una versione beta precedente. E non è detto che questo sia necessariamente facile da fare, dato che le beta vengono distribuite come bundle, non come semplici file APK.

Si noti che alcuni utenti interessati hanno cercato di risolvere il problema uscendo dal programma beta, prima di rilanciare l’applicazione… Invano. La schermata verde è ancora presente. Fino a quando non verrà trovata una soluzione, il consiglio è di evitare di partecipare al programma beta di WhatsApp, a meno che non si voglia scherzare col fuoco.