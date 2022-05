WhatsApp Premium, ma solo per la versione Business

Il team al lavoro su WhatsApp ha confermato in via ufficiale quanto trapelato nelle scorse settimane: la versione Business dell’applicazione sta per arricchirsi di un servizio Premium a pagamento. Scegliendo di effettuare la sottoscrizione, le aziende potranno accedere ad alcune funzionalità aggiuntive, utili per comunicare con i clienti, rispondere alle loro domande e vendere gli articoli presenti nel proprio catalogo.

In arrivo il servizio Premium per WhatsApp Business

L’annuncio, come sempre, è giunto attraverso un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale. La più importante caratteristica inclusa nel pacchetto è quella che interessa la messaggistica aziendale multi-dispositivo. Mettendo mano al portafogli, il numero dei device in grado di gestire un unico account in contemporanea aumenterà da quattro a dieci. Il funzionamento è ben spiegato dalla descrizione fornita.

Aggiungi fino a quattro dispositivi al tuo account WhatsApp Business. Per aggiungere fino a 10 dispositivi, abbonati a Premium.

Così facendo, i dipendenti incaricati di gestire il rapporto con i clienti potranno gestire in modo più agevole i messaggi ricevuti. Non fatichiamo a immaginare un impiego di questa feature in ambito e-commerce, per fornire supporto e assistenza durante il processo di acquisto oppure nella fase post-vendita.

In arrivo anche link “clicca per chattare” personalizzabili che potranno tornare utili per attirare nuovi clienti online. Infine, fa il debutto una nuova API basata sul cloud, messa a disposizione di aziende e sviluppatori. Rispetto al passato, il tempo necessario per la configurazione è stato ridotto a pochi minuti.

Queste funzionalità aggiuntive saranno opzioni a pagamento parte di un nuovo servizio premium di WhatsApp Business, sul quale condivideremo maggiori dettagli in futuro.

Le tariffe non sono state rese note. Per conoscere i prezzi e le tempistiche di lancio sarà dunque necessario avere ancora un po’ di pazienza.

Impara a utilizzare la versione Business di WhatsApp per vendere con il manuale definitivo in italiano.

