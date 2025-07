WhatsApp, sui Canali arrivano le domande aperte agli utenti

Fino a oggi, seguire un Canale WhatsApp significava soprattutto subire un monologo. L’amministratore parla, chi è iscritto ascolta, fine della storia. Ma Meta ha introdotto una nuova funzione per rendere i canali interattivi. Gli admin potranno finalmente fare domande ai loro follower e ricevere risposte dirette.

WhatsApp lancia le domande aperte sui Canali

La novità, scoperta nell’ultima beta di WhatsApp per iOS, va oltre i classici sondaggi a risposta multipla. Questa volta gli amministratori potranno creare domande aperte, dando spazio a risposte articolate e personali. Una svolta per creator e brand che vogliono capire davvero cosa pensa il loro pubblico, non solo raccogliere dati statistici.

L’admin scrive una domanda attraverso il menu allegati (stesso posto dove si creano i sondaggi), la pubblica sul canale, e i follower possono rispondere liberamente. Solo gli amministratori possono vedere le risposte dei follower. Gli altri iscritti al canale non vedranno mai cosa hanno scritto gli altri.

Questa scelta permette ai follower di esprimersi sinceramente senza paura di essere giudicati dalla community. Si vuole criticare il prodotto del brand che si segue? Si può fare, e solo l’azienda leggerà l’opinione, non migliaia di fan accaniti.

Gli amministratori avranno controllo totale sulle domande e le relative risposte. Possono leggere tutto quello che i follower scrivono e, soprattutto, possono cancellare una domanda quando vogliono. Attenzione però: eliminando la domanda spariscono anche tutte le risposte collegate. Un dettaglio importante per chi gestisce canali con migliaia di follower.

Dal broadcast al dialogo

Con questa novità, i canali si avvicinano di più al modello dei social network, dove l’interazione è il vero motore dell’engagement. Per i creator e i brand, significa poter raccogliere feedback diretto, testare idee, capire preferenze e bisogni del pubblico. Per i follower, la possibilità di sentirsi ascoltati e non solo bombardati di contenuti promozionali.

Quando arriverà per tutti

La funzione è ancora in fase di test nella beta iOS e non è accessibile nemmeno a tutti i beta tester. Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale per il pubblico generale.