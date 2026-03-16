WhatsApp e chat ospiti: si potrà scrivere a chi non ha un account

Dopo un primo avvistamento avvenuto l’estate scorsa, torniamo oggi a parlare delle guest chat di WhatsApp. Il servizio di messaggistica del gruppo Meta ha continuato a lavorare in questi mesi sulla possibilità di inviare messaggi anche agli utenti che non possiedono di fatto un account, o hanno scelto di non installare l’applicazione sul proprio dispositivo, avviando una seconda fase di test sui sistemi Android e iOS.

Con le guest chat di WhatsApp si potrà contattare chiunque (o quasi)

A fornire nuovi dettagli sulle chat per gli ospiti di WhatsApp è stato il magazine specializzato WABetaInfo. In base a quanto rivelato, il funzionamento appare simile alle chat di terze parti, ma senza richiedere al destinatario di installare un’applicazione specifica sul dispositivo. Il punto di partenza dovrà essere chiaramente quello di possedere in rubrica il numero di telefono della persona da contattare.

Successivamente, si potrà procedere con l’invio di un SMS, una mail o un messaggio tramite qualsiasi altro social al contatto prescelto. All’interno del messaggio sarà contenuto un link tramite il quale ci si potrà unire alla conversazione. Il collegamento rimanderà alla versione web di WhatsApp ovvero quelle per browser, raggiungibile tramite smartphone, tablet o PC.

Se il destinatario sceglie di continuare la conversazione, dovrà inserire un nome utente per rendersi riconoscibile. Accanto al nome apparirà la dicitura Guest (ospite) e la scritta “Non registrato con WhatsApp”. I messaggi saranno protetti da crittografia end-to-end, ma offriranno funzionalità limitate, proprio perché pensati per il solo scambio testuale.

Non si potranno quindi inviare file multimediali, note vocali, GIF o adesivi né effettuare chiamate audio o video. In più, dopo un tempo di inattività della durata di 10 giorni la chat verrà sospesa in automatico e non risulterà più accessibile. Rimane la possibilità di bloccare in qualsiasi momento un contatto ospite.

Appare chiaro che l’intento di Meta è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti con il fine ultimo di convincerli ad utilizzare la propria app. Attualmente le chat per gli ospiti sono disponibili per un numero ristretto di utenti, sia su Android che su iOS. Per il rilascio ufficiale della funzione non è stata fornita una data specifica e potrà volerci ancora qualche mese.