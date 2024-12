WhatsApp: chiamate di gruppo selettive ed effetti divertenti

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp. È disponibile per tutti gli utenti Android, iOS e desktop, e porta nuovi effetti per le videochiamate, la possibilità di selezionare i partecipanti alle chiamate di gruppo e molto altro.

Chiamate di gruppo su WhatsApp, arriva la selezione dei partecipanti

Quante volte capitato di voler parlare solo con alcune persone del gruppo, ma di dover per forza coinvolgere tutti? Con WhatsApp, questo problema appartiene al passato. Ora si possono selezionare i partecipanti alle chiamate di gruppo, evitando di disturbare chi non è interessato. Che si stia organizzando una festa a sorpresa o coordinando un progetto di lavoro, questa funzione semplificherà la vita.

Videochiamate: un tocco di magia con i nuovi effetti

Le videochiamate su WhatsApp saranno divertenti come non mai. Con i dieci nuovi effetti a disposizione, si potranno trasformare le conversazioni in momenti memorabili. Si potranno sorprendere gli amici con orecchie da cucciolo, immergersi in un mondo sottomarino o improvvisare un karaoke virtuale. Le possibilità sono infinite e la noia è un lontano ricordo.

WhatsApp Desktop: chiamare non è mai stato così facile

Anche chi utilizza WhatsApp sul computer potrà godere di importanti novità. La scheda “Chiamate” è stata completamente rinnovata, rendendo l’avvio di una chiamata, la creazione di un link o la composizione di un numero un vero gioco da ragazzi. Insomma, gestire le conversazioni dal desktop sarà ancora più intuitivo e veloce.

Qualità delle videochiamate: un salto nel futuro

Ma le sorprese non finiscono qui. WhatsApp ha lavorato duramente per migliorare la qualità delle videochiamate, sia da mobile che da desktop. Ora ci si potrà godere conversazioni nitide, ad alta risoluzione e stabili, a prescindere dal fatto che si stia parlando con una persona o con un intero gruppo.