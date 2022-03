WhatsApp: con Code Verify la versione Web è più sicura

Oltre che essere fruibile da Android e iPhone, WhatsApp funziona pure tramite i client per Windows e macOS e mediante la versione Web, che su computer è quella maggiormente usata. Proprio in virtù di ciò e al fine di incrementare il livello di sicurezza di WhatsApp Web, il team di Meta, la società alle spalle di Facebook e dello stesso celebre servizio di messaggistica, ha da pochissimo deciso di introdurre una novità ad hoc denominata Code Verify.

WhatsApp Web: Code Verify verifica l’autenticità della build

Si tratta di un’estensione per il browser che ha lo scopo di certificare l’autenticità della versione di WhatsApp Web che viene adoperata. Agisce andando ad interrogare la build di WhatsApp Web in esecuzione nel navigatore, in modo tale da permettere all’utente di stare sicuro del fatto che nessun malintenzionato abbia in qualche modo manipolato la relase del servizio in essere.

Impiegare una versione di WhatsApp non autentica può infatti costituire un enorme rischio di sicurezza per il proprio account e per le informazioni personali ad esso correlate. Con la nuova estensione, dunque, ogni rischio dovrebbe venire ridotto all’osso, offrendo agli utenti il medesimo standard di sicurezza che WhatsApp è in grado di garantire sulle app ufficiali per smartphone.

L’estensione agisce nel seguente -semplice – modo: una volta interrogato il server sulla versione di WhatsApp Web in uso, viene mostrato il responso di Code Verify, il quale potrà validare la versione adoperata, rilevare un problema e richiedere una nuova verifica oppure restituire un messaggio di errore di validazione.

L’estensione è totalmente gratuita e al momento si può usare su Chrome ed Edge, ma prossimamente verrà resa disponibile pure per Firefox e non è escluso che possa arrivare pure su altri browser.