WhatsApp: condivisione degli stati dai device companion

Gli sviluppatori di WhatsApp sono continuamente al lavoro per cercare di implementare nuove e utili funzioni sull’app di messaggistica più diffusa e apprezzata al mondo. Evidente dimostrazione della cosa è data anche dall’aggiunta, nelle ultime ore, di una feature che consente agli utenti di condividere aggiornamenti di stato dai dispositivi companion.

WhatsApp: aggiornamento di stato dai device companion

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la modalità companion di WhatsApp consente agli utenti di accedere al proprio account su più dispositivi mobili contemporaneamente, senza richiedere una connessione ad Internet attiva sul dispositivo principale.

Al momento, è però bene precisarlo, si tratta di una funzione in fase di sperimentazione, individuata nella versione beta 2.24.1.4 per Android e disponibile solo per alcuni tester, per cui non è stata ancora implementata in via ufficiale, ma ciò non esclude che nelle settimane a venire venga distribuita su larga scala.

Da tenere presente che si tratterebbe di un’aggiunta di particolare rilievo, visto e considerato che permetterebbe agli utenti di condividere immagini, video, GIF, testo e messaggi vocali tramite gli aggiornamenti di stato a prescindere dal dispositivo adoperato e senza bisogno di avere quello principale a portata di mano.

Sino a questo momento, la modalità companion di WhatsApp ha sofferto di varie carenze, tra cui per l’appunto la mancata possibilità, presumibilmente ora compensata, di sfruttare i dispositivi associati per pubblicare gli aggiornamenti di stato.

Tra le altre novità a cui gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando, sempre a proposito di aggiornamenti di stato, è notizia degli ultimi giorni quella relativa all’integrazione con Instagram.