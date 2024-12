WhatsApp, in arrivo contatore degli utenti online per le chat di gruppo

Quante volte capita di entrare in una chat di gruppo su WhatsApp e di chiedersi: “Ma quanti saranno collegati in questo momento?“. Beh, presto non dovremo più lavorare di fantasia, perché l’app di messaggistica di Meta sta per introdurre un contatore che dirà esattamente quanti partecipanti sono online in tempo reale.

In arrivo il contatore degli utenti online nelle chat di gruppo di WhatsApp, ma che idea!

La novità, per ora, è in rollout per alcuni fortunati beta tester della versione Android 2.24.25.30. Il contatore appare in cima alla schermata delle chat di gruppo e mostra solo il numero delle persone che hanno WhatsApp aperto sui loro dispositivi, ma non dà un’idea di quanti siano attivamente impegnati nel gruppo. E con la privacy, come la mettiamo? Niente paura, chi ha disattivato il proprio stato “Online”, non sarà conteggiato.

Promemoria per i messaggi

Ma le sorprese non finiscono qui. WhatsApp sta anche testando una funzione di promemoria per i messaggi delle chat. In pratica, l’app avviserà dei messaggi non letti da contatti specifici, un po’ come già fa per gli aggiornamenti di stato.

Niente panico però: l’algoritmo di WhatsApp darà priorità ai contatti con cui si interagisce più spesso, quindi non si verrà sommersi di notifiche (fiuuu). Inoltre, si potrà sempre disattivare i promemoria dalle impostazioni di notifica dell’app.

Quando arriveranno le novità?

Per ora, sia il contatore di utenti online che i promemoria per i messaggi sono in fase di test con un numero limitato di utenti delle beta di WhatsApp per Android. Ma conoscendo i ritmi di sviluppo di WhatsApp, è probabile che non dovremo aspettare molto prima di vederli nell’app ufficiale.