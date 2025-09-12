Su WhatsApp arrivano le conversazioni a thread nei gruppi

WhatsApp sta testando le conversazioni a thread nei gruppi. Nella versione beta 2.25.25.7 per Android, alcuni utenti hanno già accesso alla nuova funzione. Ogni messaggio ora può generare una conversazione secondaria, ordinata e visivamente separata dal resto della chat. Un sollievo per chi (tutti!) si perde tra le risposte sparse nei gruppi più attivi.

Arrivano le conversazioni a thread nei gruppi WhatsApp, come funziona

Quando qualcuno risponde a un messaggio, si crea un thread visibile sotto il messaggio iniziale. Un indicatore mostra quante risposte sono collegate, e toccandolo si apre una vista dedicata con tutte le interazioni correlate. È possibile aggiungere nuove risposte direttamente nel thread, e persino contrassegnare quelle che seguono una risposta precedente come “follow-up”, per mantenere il filo logico della conversazione.

I thread evitano il caos nelle chat di gruppo. Ogni argomento ha il suo spazio separato, niente più messaggi che si sovrappongono. Se si entra dopo e si vuole capire di cosa si parlava, basta aprire il thread giusto senza scorrere all’infinito per ricostruire il discorso. È un po’ come Reddit o Threads, ma con la spontaneità tipica di WhatsApp.

Disponibilità e roll out graduale

Per ora la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester Android, ma l’arrivo dovrebbe essere questione di settimane. La cosa interessante, è che anche chi non ha ancora la funzione attiva, riceve comunque le risposte organizzate a thread. WhatsApp sta chiaramente preparando il terreno per il roll out generale.

Insomma, i thread nelle chat sono come le corsie al supermercato: ogni argomento ha il suo scaffale. E quando si arriva in ritardo alla conversazione, non si deve più girare a vuoto per trovare quello che serve.