WhatsApp Desktop non funziona: prova con questi metodi

Non è certo stata una settimana semplice per i servizi del gruppo Facebook: dopo il blackout da oltre sei ore di lunedì scorso, nel weekend si è registrato un altro stop, sebbene più breve. Inoltre, molti utenti da giorni lamentano di non riuscire a utilizzare correttamente WhatApp Desktop, il client per la messaggistica da installare sul computer. Per qualcuno non si avvia, ad altri mostra un messaggio relativo al file “ffmpeg.dll”.

WhatsApp Desktop: “ffmpeg.dll” e altri errori

Stando ai feedback, il problema si manifesta su piattaforme Windows 10 e Windows 11. Sembra essere legato a un recente aggiornamento (app-2.2138.13) rilasciato dallo sviluppatore, dunque verrà con tutta probabilità risolto con un ulteriore update, ma non è dato a sapere con quali tempistiche.

Nell'attesa, è fortunatamente possibile ricorrere a un workaround per aggirarlo e riprendere il controllo delle chat senza dover per forza di cose attivare continuamente lo smartphone. Ecco come fare:

aprire la cartella “C:\Utenti\*NOME UTENTE*\AppData\Local\WhatsApp” e lanciare l'eseguibile “WhatsApp.exe” dalla cartella “app-2.2134.10” se ancora presente, anziché da quella della nuova versione (“app-2.2134.10”)

Volendo, è possibile creare un nuovo collegamento che punti a questa destinazione e non all'eseguibile presente nella cartella “app-2.2138.13”.

In alternativa, per risolvere il problema, è possibile copiare il file “ffmpeg.dll” che si trova nella cartella della vecchia versione (“app-2.2134.10”) in quella della nuova (“app-2.2138.13”).

Ancora, chi non desidera cimentarsi con queste operazioni, può temporaneamente affidarsi a WhatsApp Web: è la versione del servizio accessibile da browser senza installare alcun software in locale, raggiungibile all'indirizzo web.whatsapp.com.