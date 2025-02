WhatsApp down il 28 febbraio: cosa succede? (update)

WhatsApp è down: ci sono problemi in corso per il servizio di messaggistica. La conferma arriva, come sempre, da Downdetector. Le prime segnalazioni al portale da parte degli utenti sono giunte nel tardo pomeriggio di oggi, indicativamente poco prima delle ore 17, facendo subito registrare un forte incremento e un picco. Qui sotto il grafico.

Il down di WhatsApp del 28 febbraio 2025

Al momento non sono da riportare aggiornamenti da Meta in merito a quanto sta accadendo. La situazione però è piuttosto chiara: ci sono problemi nell’invio e nella ricezione dei messaggi. Le chat sono ferme, sia quelle individuali sia nei gruppi non è possibile conversare o scambiare contenuti.

Come sempre accade in questi casi, l’hashtag #whatsappdown sta raccogliendo numerosi post sui social network, tra la condivisione di meme e la pubblicazione di richieste da parte di chi è in cerca di chiarimenti.

In modo piuttosto curioso, il blocco del servizio è giunto nelle stesse ore in cui Microsoft ha confermato l’addio a Skype, altra piattaforma per la messaggistica: sarà abbandonata al suo destino nel mese di maggio.

Come sempre accade in questi casi, il down di un’applicazione tanto utilizzata fa rumore. Ricordiamo che nel dicembre scorso è rimasta offline per un paio d’ore circa, insieme a Facebook e Instagram. La responsabilità fu attribuita a un non meglio precisato problema tecnico .

Aggiornamento (28/02/2025, 17.17): segnali di ripresa. Il numero dei feedback inviati al portale Downdetector sembra in flessione e da un rapido test WhatsApp sembra aver ripreso a funzionare, anche se ancora parzialmente a singhiozzo. Potrebbe essersi trattato dell’esito di un problema temporaneo su cui i tecnici di Meta sono intervenuti prontamente.

Aggiornamento (28/02/2025, 17.32): i problemi di WhatsApp sembrano essere definitivamente rientrati. I messaggi risultano inviati e ricevuti in tempo reale, come sempre. È ora ufficialmente possibile ricominciare a coordinare i preparativi per l’aperitivo del venerdì sera.