WhatsApp, effetti per videochiamate e stickers per Capodanno

Il countdown per il 2025 è già iniziato e WhatsApp ha in serbo una serie di sorprese per rendere le nostre chat e videochiamate ancora più frizzanti durante le feste. Prepariamoci a brindare al nuovo anno con stile!

Videochiamate a tema: la festa continua anche a distanza

Quante volte abbiamo desiderato di poter aggiungere un tocco di magia alle nostre videochiamate con amici e parenti lontani? Ora, grazie alle nuove funzionalità di WhatsApp, possiamo farlo. Sfondi natalizi, filtri scintillanti ed effetti di Capodanno trasformeranno le nostre conversazioni video in vere e proprie feste virtuali.

E non è tutto. Come ha svelato WABetaInfo, le reazioni diventano ancora più esplosive: quando usiamo alcune emoji a tema festa, come il popolare party popper, una cascata di coriandoli invaderà lo schermo, sia nostro che del destinatario. Un modo simpatico per condividere l’entusiasmo delle feste, anche se si è lontani.

Adesivi e avatar per auguri memorabili

Chi non ama inviare e ricevere adesivi divertenti su WhatsApp? Per il Capodanno, l’app ci regala un pacchetto speciale dedicato alla notte più lunga dell’anno, con sticker spiritosi e originali per augurare un felice 2025 a tutti i nostri contatti. Inoltre, si potranno vestire gli avatar a festa, con cappelli da babbo natale, maschere e accessori brillanti.

Videochiamate su misura e trascrizione dei messaggi vocali

Ultimamente, WhatsApp ha introdotto la possibilità di selezionare i partecipanti alle chiamate di gruppo in modo più granulare. Finalmente possiamo decidere con chi parlare, senza per forza coinvolgere l’intera conversazione. Un modo per rendere le videochiamate più intime e personalizzate, proprio come le vorremmo.

Ma la vera chicca è la trascrizione dei messaggi vocali. Quante volte abbiamo ricevuto un audio lunghissimo e non abbiamo potuto ascoltarlo subito? Ora, WhatsApp ci fornisce automaticamente una versione testuale del messaggio, così possiamo leggerlo con calma, senza che il mittente lo sappia. Le trascrizioni vengono generate direttamente sul telefono, senza passare per i server di WhatsApp. Un modo per garantire un ulteriore livello di privacy.