WhatsApp: filtri per chat e condivisione schermo con audio su iOS

La nuova versione 24.10.74 di WhatsApp, da poco rilasciata su iOS tramite App Store, introduce nuove funzioni tra cui spicca la possibilità di condividere l’audio dello schermo nelle videochiamate, insieme a un filtro di ricerca per le chat.

WhatsApp: le novità dell’ultima versione per iOS

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS consente ora di setacciare le conversazioni delle chat con un pratico filtro ricerca, in modo da trovare subito i messaggi interessanti. Sotto la barra di ricerca, sono ora disponibili i filtri “Non letti, “Contatti” e “Gruppi”, che come suggerito dai nomi, permetteranno di recuperare le conversazioni relative alla categoria selezionata, mentre con “Tutto” la ricerca interesserà tutte le chat.

Ovviamente ciò impatterà positivamente sull’esperienza d’uso, con la possibilità per gli utenti di ritrovare molto velocemente le informazioni ricercate presenti nelle varie conversazioni. Questa funzionalità era già stata anticipata in precedenza da WABetaInfo e testata nella versione beta 23.25.10.76.

Oltre a questo, WhatsApp arricchisce adesso la condivisione dello schermo nelle videochiamate con l’audio, oltre a un’interfaccia rinnovata con nuove icone ed elementi per la funzione di condivisione. A ciò si aggiunge un’ulteriore sistema di accesso tramite una nuova funzionalità che fa uso di passkey.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio progressivo agli utenti e, ovviamente, ciò non avverrà contemporaneamente in tutte le aree globali, motivo per cui bisognerà attendere la disponibilità nel proprio App Store.

Tra le novità più recenti c’è anche l’aggiunta più rapida di reazioni a immagini e video in una delle più recenti beta. Quando verrà aperto dalla chat un messaggio contenente un contenuto multimediale, il lettore mostrerà infatti nella parte inferiore nuove scorciatoie da poter utilizzare per inserire la propria reazione, a differenza della versione attuale, che invece permette solo di farlo nella schermata della conversazione tenendo premuto il messaggio. Questa è tuttavia in fase di test, ma è prossimamente prevista per il rilascio nella versione stabile a tutti gli utenti.