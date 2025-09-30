 Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android

WhatsApp introduce il supporto per Live Photo e Motion Photo permettendo di condividere immagini animate con audio e movimento.
Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android
Informatica App e Software
WhatsApp introduce il supporto per Live Photo e Motion Photo permettendo di condividere immagini animate con audio e movimento.

WhatsApp ha finalmente introdotto il supporto per Live Photo (su iPhone) e le Motion Photo (su Android). Le immagini statiche così diventano in brevi clip animate che catturano l’atmosfera di un istante. Una novità che rende le conversazioni più espressive, più personali, più reali.

Le foto animate arrivano su WhatsApp: ecco come funzionano

Fino a oggi, WhatsApp convertiva automaticamente questi formati in semplici foto statiche. Ora, se si invia una Live Photo o una Motion Photo, il destinatario potrà vedere il movimento e l’audio associato, proprio come nella galleria del telefono.

Su iPhone, si può inviare una Live Photo direttamente dalla fotocamera o dalla galleria. Su Android, le Motion Photo vengono riconosciute e inviate con il movimento incluso. Naturalmente, il destinatario deve avere l’ultima versione di WhatsApp per visualizzarle correttamente. Le foto animate vengono inviate come video brevi, e mantengono la qualità originale.

Altre novità in arrivo

Oltre al supporto per le foto animate, WhatsApp sta testando nuove funzioni per migliorare la condivisione multimediale, come le anteprime più grandi per i link; una migliore gestione degli album fotografici e opzioni avanzate per la privacy dei contenuti condivisi.

Arrivano anche nuovi temi delle chat con Meta AI per personalizzare le chat e nuovi sfondi con Meta AI. Ora si possono creare sfondi unici per le videochiamate, ed è possibile anche aggiungere sfondi AI quando si scatta una foto o si registra un video direttamente nelle chat.

Inoltre, arriva la scansione dei documenti su Android. Ora è possibile scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente da WhatsApp sui dispositivi Android (su iPhone si può già fare).

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft: nuove e utili funzioni in arrivo per Teams ed Edge

Microsoft: nuove e utili funzioni in arrivo per Teams ed Edge
Brave lancia Ask Brave: risposte AI dettagliate e interattive

Brave lancia Ask Brave: risposte AI dettagliate e interattive
WhatsApp: modalità incognito per Meta AI

WhatsApp: modalità incognito per Meta AI
Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2

Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2
Microsoft: nuove e utili funzioni in arrivo per Teams ed Edge

Microsoft: nuove e utili funzioni in arrivo per Teams ed Edge
Brave lancia Ask Brave: risposte AI dettagliate e interattive

Brave lancia Ask Brave: risposte AI dettagliate e interattive
WhatsApp: modalità incognito per Meta AI

WhatsApp: modalità incognito per Meta AI
Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2

Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2
Tiziana Foglio
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti