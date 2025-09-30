Su WhatsApp arrivano le foto animate di iPhone e Android

WhatsApp ha finalmente introdotto il supporto per Live Photo (su iPhone) e le Motion Photo (su Android). Le immagini statiche così diventano in brevi clip animate che catturano l’atmosfera di un istante. Una novità che rende le conversazioni più espressive, più personali, più reali.
Le foto animate arrivano su WhatsApp: ecco come funzionano
Fino a oggi, WhatsApp convertiva automaticamente questi formati in semplici foto statiche. Ora, se si invia una Live Photo o una Motion Photo, il destinatario potrà vedere il movimento e l’audio associato, proprio come nella galleria del telefono.
Su iPhone, si può inviare una Live Photo direttamente dalla fotocamera o dalla galleria. Su Android, le Motion Photo vengono riconosciute e inviate con il movimento incluso. Naturalmente, il destinatario deve avere l’ultima versione di WhatsApp per visualizzarle correttamente. Le foto animate vengono inviate come video brevi, e mantengono la qualità originale.
Altre novità in arrivo
Oltre al supporto per le foto animate, WhatsApp sta testando nuove funzioni per migliorare la condivisione multimediale, come le anteprime più grandi per i link; una migliore gestione degli album fotografici e opzioni avanzate per la privacy dei contenuti condivisi.
Arrivano anche nuovi temi delle chat con Meta AI per personalizzare le chat e nuovi sfondi con Meta AI. Ora si possono creare sfondi unici per le videochiamate, ed è possibile anche aggiungere sfondi AI quando si scatta una foto o si registra un video direttamente nelle chat.
Inoltre, arriva la scansione dei documenti su Android. Ora è possibile scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente da WhatsApp sui dispositivi Android (su iPhone si può già fare).