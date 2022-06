Tutti dentro: gruppi da persone 512 su WhatsApp

Ha preso il via nelle ore scorse in via ufficiale la distribuzione di una nuova caratteristica per WhatsApp: è quella che consente di creare gruppi da 512 partecipanti. Il team al lavoro sull’applicazione ha dunque terminato con successo la fase di test avviata il mese scorso e ora si può procedere al rollout. La possibilità è offerta su Android, iOS e desktop.

WhatsApp: arrivano i gruppi da 512 partecipanti

Come sempre accade in questi casi, prima di vederla comparire è necessario scaricare l’aggiornamento all’ultima versione. Potrebbero ad ogni modo trascorrere alcuni giorni prima che sia accessibile da tutti. Per verificarne la disponibilità non bisogna far altro che aprire l’app, procedere alla creazione di un nuovo gruppo e verificare il limite massimo della capienza, come riportato negli screenshot qui sotto.

I gruppi da 512 partecipanti stanno per arrivare su WhatsApp (fonte: WABetaInfo)

Rimanendo in tema WhatsApp, nei giorni scorsi il Consumer Protection Cooperation Network e la Commissione Europea hanno inviato una seconda comunicazione ai vertici del servizio chiedendo di fornire maggiori informazioni sui termini d’uso applicati agli utenti. Il termine ultimo fissato per fornire una replica è in luglio.

Tornando alle nuove funzionalità, una delle prossime a essere introdotte dovrebbe riguardare la possibilità di modificare i messaggi inviati. La necessaria fase di test ha preso il via all’inizio del mese. Sulla base dei feedback raccolti, gli sviluppatori decideranno se implementarla nella versione finale rendendola disponibile a tutti oppure cestinarla.

