WhatsApp: i sondaggi arrivano anche su Windows

Nel corso degli ultimi giorni, unitamente al lancio delle Community, WhatsApp ha ufficialmente introdotto pure i tanto chiacchierati e attesi sondaggi su Android e iOS. A quanto pare, la medesima novità sta per arrivare anche sul client per computer del celeberrimo servizio di messaggistica, per la precisione sulla versione per Windows.

WhatsApp: sondaggi disponibili pure su Windows

La funzione è disponibile sia per le chat individuali che per quelle di gruppo ed è protetta da crittografia end-to-end, al fine di garantire il massimo della privacy.

Per il momento, è tuttavia bene precisarlo, non si tratta ancora di una feature ufficiale. La novità è stata scovata nella relase beta 2.2246.2.0 di WhatsApp per Windows, ma per assistere all’effettiva implementazione non dovrebbe volerci ancora molto.

Coloro che hanno già accesso alla nuova funzione segnalano che è possibile creare un nuovo sondaggio cliccando sull’icona della graffetta alla sinistra della barra di testo e selezionando poi la voce apposita dal menu proposto, dopodiché si ha accesso alla schermata che consente di immettere la domanda e di aggiungere le varie opzioni di risposta.

Le opzioni di risposta possono essere massimo 12 e non è chiaro se tale limite è temporaneo o definitivo. Ad ogni modo, al pari di quanto proposto su mobile, l’ordine delle risposte può essere modificato a piacere.

Da notare che lo strumento per cerare i sondaggi era già comparso qualche tempo fa ad alcuni utenti con la versione beta del client installata, ma in tal caso si trattava di una funzione limitata alla visualizzazione di un sondaggio già esistente e alla partecipazione allo stesso esprimendo il proprio voto.