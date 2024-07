WhatsApp iOS: in arrivo la condivisione offline

WhatsApp lavora costantemente per migliorare l’esperienza degli utenti su entrambe le piattaforme, Android e iOS. Dopo aver testato la possibilità di condividere file e media con altri Android nelle vicinanze, senza bisogno di una connessione dati o Wi-Fi, l’azienda sta ora sperimentando la stessa funzionalità (simile ad AirDrop) per gli utenti iOS.

Nearby Share per condividere i file senza connessione Internet

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS, disponibile su TestFlight, introduce una nuova funzione chiamata Nearby Share. Questa funzionalità consente agli utenti iPhone di condividere foto, video, documenti e altri tipi di file con le persone nelle vicinanze, senza la necessità di una connessione Internet.

Differenze tra iOS e Android della funzione Nearby Share

La funzione Nearby Share, individuata nell’ultima beta di WhatsApp per iOS, utilizza la crittografia end-to-end per garantire che solo il destinatario possa accedere al contenuto condiviso. Tuttavia, a causa di alcune limitazioni di iOS, la funzione opera in modo leggermente diverso rispetto alla versione Android.

Mentre la versione Android di WhatsApp è in grado di rilevare automaticamente i dispositivi vicini, la versione iOS richiede all’utente di scansionare un codice QR per avviare la condivisione dei file con un particolare dispositivo iOS.

Trasferimento di file tra Android e iOS

Una delle caratteristiche più interessanti della funzione Nearby Share di WhatsApp per iOS è la possibilità di trasferire file tra dispositivi Android e iOS. Questo rende più semplice per gli utenti condividere contenuti tra diversi sistemi operativi, senza dover ricorrere ad altre app, considerando che WhatsApp è utilizzato da miliardi di persone in tutto il mondo.

Quando arriverà Nearby Share su iOS?

La funzione Nearby Share è stata individuata nell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (v24.15.10.70) e attualmente non è disponibile per tutti gli utenti beta. È in fase di test interno e potrebbe subire diverse modifiche prima di essere resa disponibile al pubblico generale. Non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà rilasciata in versione stabile.