WhatsApp su iPhone: l'hub unificato per le chiamate, basta caos

Per anni gli utenti iPhone hanno guardato con invidia malcelata le funzioni che arrivavano prima su Android. WhatsApp ha finalmente deciso di sanare questa disparità portando su iOS l’hub unificato per le chiamate, una funzione che mette ordine nel caos della scheda Chiamate (finalmente). Tutto in un posto, come forse doveva essere sin dall’inizio.

WhatsApp rinnova la scheda Chiamate su iPhone con un’interfaccia unificata

L’aggiornamento iOS 25.27.73 introduce un’interfaccia che centralizza tutte le azioni relative alle chiamate in un’unica schermata organizzata. Prima, avviare una chiamata di gruppo richiedeva una sequenza di passaggi. Adesso c’è una scorciatoia diretta che supporta conversazioni individuali o di gruppo fino a 31 persone, un un numero sufficientemente alto da trasformare qualsiasi riunione in un mercato del pesce.

La vera chicca è la funzione di pianificazione delle chiamate. Finalmente si può organizzare una conversazione in anticipo e condividere l’evento direttamente in chat, come se fosse un appuntamento vero. Niente più messaggi disperati tipo ci sentiamo alle 18? seguiti da risposte sparse nell’arco di tre ore. La chiamata è programmata, confermata, e chi non si presenta ha già esaurito le scuse.

Chiamare senza salvare il numero

L’aggiornamento include anche un dialer alternativo che permette di chiamare qualsiasi numero registrato su WhatsApp senza dover prima salvare il contatto in rubrica. Il sistema verifica automaticamente se il numero è collegato a un account WhatsApp e offre conferme aggiuntive per i profili aziendali. Niente più dubbi su chi sta dall’altra parte del telefono.

I contatti preferiti

La gestione dei contatti preferiti è stata integrata nell’hub, permettendo di avviare rapidamente chiamate vocali, video o messaggi. Si possono aggiungere, rimuovere o riordinare i preferiti con facilità, e queste modifiche si riflettono anche nella scheda Chat. Un piccolo dettaglio che trasforma l’esperienza da dove diavolo è finito quel contatto a eccolo qui, un tap e ci siamo .

L’hub di chiamata unificato riduce i passaggi necessari per fare qualcosa che dovrebbe essere immediato: parlare con qualcuno. Per chi gestisce frequentemente più contatti o gruppi di lavoro, questa semplificazione significa meno tempo perso a navigare tra i menu.