WhatsApp: l'app nativa per iPad arriverà

Gli utenti che bramano di poter usare WhatsApp su iPad sono tanti, anzi tantissimi, ma purtroppo al momento ciò non è ancora possibile in via ufficiale. In un futuro non molto lontano, però, ci sarà un'app nativa di WhatsApp anche per il tablet Apple, questo è ormai certo.

WhatsApp per iPad s’adda fare

A dare conferma della buona nuova è stato Will Cathcart, della divisione di Meta che gestisce WhatsApp, in una intervista rilasciata a The Verge, dichiarando quanto segue.

La gente ci chiede da tanto tempo di avere un’applicazione per iPad e noi vorremmo davvero farla.

Questa, tuttavia, non è la prima volta che WhatsApp manifesta la sua intenzione di realizzare un'app per iPad, già la scorsa estate c'erano state delle conferme. Il reale impedimento alla cosa era però dato dalla mancanza di una tecnologia utile, quella per il multi-device, ostacolata dalla crittografia end-to-end che consente solo ai dispositivi che partecipano ad una conversazione di disporre delle chiavi per decriptare quest'ultima, problema che fortunatamente ai piani alti di WhatsApp alla fine sono riusciti ad aggirare.

Attualmente la funzionalità multi-device è disponibile, in forma beta, anche nella versione stabile dell'app, e ora l’account Whatsapp viene mappato correttamente su quattro differenti dispositivi usando una chiave che risiede sui server del servizio. Per cui, la prospettiva di una versione nativa dell’app per iPad è più vicina, resa più semplice dal progetto Catalyst.

Da notare che ad oggi si può comunque adoperare un account Whatsapp su iPad, ma mediante un artificio, ovvero sfruttando la versione Web del servizio che al pari di quella per computer necessita dello smartphone per poter funzionare perché va a replicare il contenuto di quella istanza dell'app. Ciò permette di di gestire le chat, ma chiaramente in maniera piuttosto lenta e senza poter fruire di tutte le funzioni offerte, tra cui anche e soprattutto le notifiche push.