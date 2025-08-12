WhatsApp: link e QR di invito visibili a tutti nel gruppo

Con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.25.23.5), la piattaforma fa un piccolo passo verso una maggiore autonomia nei gruppi, delegando parte del potere agli utenti stessi. Gli amministratori, fino a ieri custodi assoluti del link d’invito, potranno ora decidere se condividerlo con tutti i membri del gruppo.

WhatsApp permette ai membri dei gruppi di vedere e usare link e QR d’invito

Da oggi, link di invito e codice QR potranno essere visibili anche agli altri membri, se gli admin lo riterranno opportuno. Questa scelta comporta una serie di vantaggi: meno lavoro per gli admin, più libertà per i membri che ora possono invitare nuovi utenti direttamente, senza attese né autorizzazioni. In questo modo i gruppi possono crescere più rapidamente, soprattutto quelli di natura pubblica o promozionale.

Ma c’è un “ma”. Condividere un link d’invito significa potenzialmente esporre il gruppo a persone indesiderate. Ma WhatsApp, consapevole di questo rischio, ha pensato a tutto. La funzione è disattivata di default e può essere attivata solo dagli amministratori.

Inoltre, se l’accesso libero dovesse causare problemi, l’admin può disattivare l’opzione in qualsiasi momento. WhatsApp reimposterà automaticamente il link, rendendo inutilizzabile quello precedente e annullando eventuali condivisioni indesiderate.

Su WhatsApp è tempo di autogestione!

Questa funzione è utile soprattutto per i gruppi WhatsApp che hanno una vocazione pubblica, come le community di fan, i gruppi tematici, le iniziative locali o nazionali. In questi casi, dare a tutti i membri la possibilità di invitare nuovi partecipanti tramite link o codice QR significa far crescere il gruppo più velocemente e aumentare la partecipazione.

Naturalmente, non tutti vorranno usare la nuova funzione. I gruppi che preferiscono mantenere un controllo stretto sulle iscrizioni, ad esempio quelli riservati a un team di lavoro o a un’associazione privata, potrebbero decidere di non abilitare mai questa opzione. L’aggiornamento non impone nulla, ma offre semplicemente la possibilità. L’ultima parola spetta sempre agli admin.