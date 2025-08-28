WhatsApp, arrivano i messaggi da 60 minuti (con un difetto)

C’è un problema fondamentale con i messaggi che scompaiono dopo un’ora. Il timer parte quando si invia il messaggio, non quando il destinatario lo legge. Immaginiamo di mandare informazioni urgenti a qualcuno che è in riunione o sta dormendo. Quando finalmente apre WhatsApp, il messaggio è già “evaporato”.

È questa la nuova funzione che WhatsApp sta testando nella beta Android, insieme a un’opzione da 12 ore che sembra più ragionevole.

WhatsApp, arrivano i messaggi che spariscono in 1 o 12 ore

WhatsApp già permette di inviare messaggi effimeri. Si cancellano automaticamente dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, e si possono aprire anche sui dispositivi collegati. Ora però sta lavorando a due nuove opzioni molto più brevi: 1 ora e 12 ore. La novità è stata scoperta da WABetaInfo analizzando il codice dell’app.

L’idea di base ha senso, soprattutto per le informazioni sensibili che devono sparire velocemente. Password temporanee, indirizzi per un incontro, dettagli bancari che non si vuole lasciare in giro. Ma all’atto pratico l’opzione da 1 ora lascia un margine di incertezza che la rende poco utile.

Non a caso WhatsApp avviserà gli utenti ogni volta che selezioneranno l’opzione da 1 ora che il messaggio potrebbe scomparire prima di essere letto. Il timer che parte dalla consegna invece che dalla lettura potrebbe creare situazioni assurde. Ad esempio, si mandano le indicazioni per raggiungere un posto, il destinatario le apre un’ora e mezza dopo, trova solo il vuoto. Si condivide una password importante, ma sparisce mentre l’altro dorme.

Timer da 12 ore, un compromesso più accettabile

L’opzione da 12 ore sembra più sensata. Copre una mezza giornata lavorativa, una serata fuori, un turno di lavoro. Dettagli per un pranzo di lavoro, coordinate per un ritrovo serale, informazioni che servono oggi ma non domani. È il timer che probabilmente userà la maggior parte delle persone. Abbastanza lungo da garantire che il messaggio venga letto, abbastanza breve da non lasciare tracce permanenti.

Per ora tutto questo è teoria. Le funzioni sono state trovate nel codice, ma non sono attive. WhatsApp potrebbe ancora ripensarci, modificare il comportamento, o abbandonare del tutto l’idea dell’opzione da 1 ora vedendo le ovvie problematiche.