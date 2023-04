WhatsApp, altre novità nell'ultima beta per videomessaggi

A fine marzo la versione beta 23.6.0.73 di WhatsApp per iOS ha mostrato l’avvio dei lavori per introdurre i videomessaggi all’interno dell’app di messaggistica di casa Meta. Ebbene, grazie agli attenti colleghi di WABetaInfo ora abbiamo accesso a un’ulteriore indizio per quanto concerne la medesima feature: la beta di WhatsApp numero 23.7.0.77 per iOS, disponibile da oggi su TestFlight, illustra difatti il proseguimento dei lavori all’interno del servizio di chat.

Continuano lavori su videomessaggi per WhatsApp

Come potete osservare nello screenshot presente giusto qui sotto, dall’ultima beta per iOS i videomessaggi appaiono anche in anteprima nelle chat al momento della ricezione, consentendo agli utenti di identificare il tipo di messaggio ricevuto prima ancora dell’apertura della conversazione.

La differenza rispetto ai classici video è che un videomessaggio può essere registrato e inviato solo in tempo reale; su Telegram, per essere chiari, la funzionalità esiste già da tempo e, pertanto, ci aspettiamo un funzionamento molto simile. Dunque, al momento della ricezione del videomessaggio è doverosa la visualizzazione di una notifica ad hoc, la quale determina il tipo di messaggio ricevuto.

Naturalmente, i messaggi video saranno crittografati end-to-end e non potranno essere nemmeno salvati o inoltrati, trattandosi di un contenuto più personale e inviato “in diretta”. Tuttavia, a giudicare dall’ultima beta, essi potranno essere registrati mediante la funzione di registrazione su schermo in quanto non dispongono della modalità di visualizzazione effimera, ovvero singola. Non va esclusa l’implementazione di quest’ultima opzione prima del lancio effettivo dei videomessaggi.

Trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, del resto, possiamo aspettarci novità nelle prossime beta per iOS e Android, dove arriverà presumibilmente nello stesso periodo in cui approderà su iPhone.