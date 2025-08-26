WhatsApp, nuove caselle per inoltro messaggi: tonde o quadrate?

Quante volte è capitato di inoltrare un messaggio WhatsApp al contatto sbagliato? O di esitare davanti alla schermata di inoltro, con il dubbio di aver selezionato i destinatari giusti? Meta ha finalmente deciso di risolvere il problema con delle semplici caselle di spunta.

WhatsApp beta: arrivano le caselle di spunta per inoltrare i messaggi

Fino ad oggi, inoltrare un messaggio a più persone su WhatsApp era un vero e proprio atto di fede. Si toccavano i nomi dei contatti e sperare di aver selezionato quelli giusti, senza alcuna conferma visiva chiara. A funzionare, funzionava, ma metteva anche una certa ansia. La versione beta 2.25.24.8 per Android introduce finalmente le caselle di controllo nel selettore di inoltro.

Meta inoltre, sta testando due design diversi: caselle rotonde e caselle quadrate. Quelle rotonde si integrano meglio con il design circolare già presente nell’app: pensiamo alle foto profilo, ai pulsanti di registrazione vocale, alle icone di stato. Creano continuità visiva, un senso di coerenza che l’occhio apprezza senza rendersene conto.

Le caselle quadrate, invece, sono leggermente più grandi e meno eleganti, ma forse più funzionali, specialmente per chi ha problemi di vista o usa telefoni con schermi piccoli.

Il roll out graduale su WhatsApp

In questa fase di test, Meta sta osservando come le persone interagiscono con i due design, probabilmente raccogliendo metriche su velocità di selezione, errori di invio, tempo di esitazione prima di confermare. In ogni caso, il rilascio sarà graduale. Alcuni fortunati beta tester hanno già la possibilità di utilizzare il nuovo selettore per l’inoltro dei messaggi, altri dovranno aspettare ancora un po’.