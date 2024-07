WhatsApp, in arrivo la funzione di inoltro e condivisione per i canali

WhatsApp sta implementando una nuova funzione che consente agli utenti di inoltrare e condividere messaggi e contenuti multimediali direttamente sui canali. Questa funzionalità, attualmente disponibile per un gruppo selezionato di beta tester, mira a semplificare il processo di condivisione dei contenuti per i proprietari dei canali.

Condivisione rapida e semplice di messaggi e media sui canali

Con questa nuova funzione, scoperta come al solito da WABetaInfo, i proprietari dei canali potranno condividere in modo rapido ed efficiente messaggi, foto, video e GIF dalle loro chat personali direttamente ai loro canali.

Inoltre, sarà possibile condividere contenuti multimediali da altre applicazioni, come l’esploratore di file, senza la necessità di passaggi intermedi. Questo miglioramento dell’interazione garantisce un’esperienza di condivisione dei contenuti più efficiente e un aggiornamento tempestivo dei canali.

Semplificazione del processo di manutenzione dei canali

L’introduzione di questa funzionalità è sicuramente una novità molto interessante per i proprietari dei canali, poiché semplifica notevolmente il processo di manutenzione. Gli utenti non dovranno più salvare i contenuti multimediali sui loro dispositivi per poi caricarli manualmente sul canale.

Invece, potranno inoltrare direttamente i contenuti delle loro chat personali o condividere i media da altre applicazioni, riducendo così il tempo e l’impegno dedicati alla preparazione e al caricamento dei contenuti. Questo renderà l’interazione con i canali più immediata e coinvolgente.

Disponibilità per i beta tester

La funzione di inoltro e condivisione di messaggi e contenuti multimediali sui canali è attualmente disponibile per un gruppo selezionato di beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nei prossimi giorni, WhatsApp prevede di estendere questa funzionalità a un numero ancora maggiore di utenti, consentendo a più proprietari di canali di sperimentare i vantaggi di questa nuova opzione di condivisione.