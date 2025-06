WhatsApp: nuove opzioni di accessibilità nella beta

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per Android tramite il Google Play Beta Program, che permette agli utenti, che hanno intenzione di partecipare, di provare in anteprima nuove funzionalità possibilmente in arrivo nella versione stabile dell’app. L’ultima beta ha la versione 2.25.18.20 e si concentra sull’accessibilità: introduce infatti funzionalità pensate per migliorare l’esperienza d’uso per utenti con difficoltà visive o sensibilità al movimento, rendendo l’applicazione più facile da usare per queste persone.

WhatsApp migliora l’accessibilità nell’ultima beta

WhatsApp ha implementato una funzione che aumenta il contrasto visivo oscurando i colori di elementi chiave dell’interfaccia, come pulsanti, toggle e icone fluttuanti, quando si utilizza il tema chiaro. Questo accorgimento facilita l’identificazione degli elementi interattivi sullo schermo, un miglioramento cruciale per chi ha problemi di vista o difficoltà nella percezione dei colori. La funzione, già disponibile per alcuni beta tester, riduce l’affaticamento visivo e migliora la navigazione, diminuendo la possibilità di trascurare azioni importanti.

Inoltre, l’aggiornamento della beta introduce una nuova sezione nelle impostazioni dell’app che è dedicata all’accessibilità e riunisce diverse opzioni per personalizzare l’esperienza d’uso. Una di queste permette di gestire le animazioni della chat, come GIF, sticker ed emoji. Gli utenti possono ora disattivare questi elementi animati, creando un’interfaccia più statica, ideale per chi trova i movimenti sullo schermo distraenti o eccessivi. Questo controllo, precedentemente collocato in un’altra area delle impostazioni, è stato spostato nella nuova pagina per un accesso più rapido e organizzato.

Le nuove funzionalità, testate da un gruppo ristretto di beta tester di Whatsapp, saranno distribuite a un pubblico più ampio nelle prossime settimane, prima di arrivare nella versione stabile per l’app per tutti quanti.

Gli sviluppatori stanno anche testando la funzionalità per creare i riassunti, attraverso l’intelligenza artificiale, che consentono di sintetizzare le conversazioni lunghe. La funzionalità è stata aggiunta nella versione beta 2.25.18.18 e l’abbiamo approfondita in uno dei nostri articoli dedicati.