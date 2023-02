WhatsApp permette di creare gli sticker direttamente dall'app

Già da diverso tempo a questa parte WhatsApp supporta l’uso degli sticker, ma per poterne creare di personalizzati è indispensabile rivolgersi all’impiego di app di terze parti, in quanto quella del celebre servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg non integra una funzione “di serie” utile allo scopo. Le cose, però, sono destinate a cambiare.

WhatsApp: ora si possono creare gli sticker personalizzati dall’app

Il team di WABetaInfo ha infatti scoperto che nell’ultima relase 23.3.77 della Beta per iPhone di WhatsApp è stata introdotta una nuova funzione che consente di creare facilmente degli sticker personalizzati direttamente dall’app, sfruttando le foto salvate nella galleria del dispositivo.

Da tenere però presente che, diversamente da quanto concesso da altre app di terze parti che consentono di raggiungere il medesimo obiettivo, la nuova funzione per la creazione degli sticker di WhatsApp non permette di generare un pacchetto completo, questo perché la società ha semplicemente integrato il supporto dell’API di iOS 16 che separata il soggetto da una foto dopo averlo scontornato.

Alla luce di quanto detto, per poter usufruire della nuova funzione è necessario aprire l’app Foto su iPhone, selezionare la foto di riferimento, toccare e tenere premuto sul soggetto raffigurato che si desidera trasformare in sticker e trascinarlo e rilasciarlo all’interno di una conversione di WhatsApp. Dopo aver effettuato i passaggi in questione, WhatsApp chiederà se si desidera trasformare la foto in adesivo.

Da notare che essendo la nuova funzione basata sul rilevamento delle immagini che è stato introdotto con iOS 16, non è possibile sfruttarla quando l’app di messaggistica viene adoperata su versioni precedenti del sistema operativo.