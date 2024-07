WhatsApp: in arrivo le reazioni rapide con doppio tap

WhatsApp continua a lavorare su strumenti innovativi per rendere più veloce e intuitiva la reazione degli utenti ai messaggi. Dopo aver introdotto una scorciatoia per reagire rapidamente a foto, video e GIF direttamente dalla schermata di visualizzazione dei media, l’app di messaggistica più popolare al mondo sta esplorando ulteriori miglioramenti.

La reazione con il doppio tap: un nuovo modo per esprimere emozioni

Come scoperto da WABetaInfo, l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.24.16.7, disponibile sul Google Play Store, rivela che l’azienda sta sviluppando una funzione di reazione con un doppio tocco. Questa novità velocizza notevolmente il processo di reazione, consentendo agli utenti di esprimere rapidamente i propri sentimenti con un semplice gesto.

La reazione con un doppio tap è stata progettata per ottimizzare la comunicazione attraverso un’emoji del cuore predefinita. Toccando due volte un messaggio, gli utenti potranno reagire istantaneamente senza dover aprire la barra delle reazioni, risparmiando tempo.

Gli utenti dovranno aprire la tab delle reazioni solo quando vorranno utilizzare un’emoji diversa da quella del cuore predefinita. Questa soluzione aggiunge flessibilità al processo di reazione, mantenendo al contempo l’efficienza garantita dalla funzione di doppio tocco.

Reazioni accidentali su WhatsApp, serve opzione disattiva

Al momento, non è prevista un’opzione per disattivare la funzione di reazione con un doppio tocco. Questo potrebbe causare involontarie reazioni a vecchi messaggi quando l’utente scorre velocemente la cronologia chat, in quanto un doppio tocco casuale attiverebbe comunque la reazione. Sarebbe quindi utile introdurre un’impostazione per disabilitare la funzione di reazione rapida, così da evitare interazioni accidentali con i messaggi durante lo scroll delle conversazioni.