WhatsApp: risposte rapide per i messaggi vocali

WhatsApp sta implementando una nuova funzione che consente di rispondere rapidamente ai messaggi vocali. Accanto alle note vocali figura infatti un nuovo pulsante che consente agli utenti di registrare e inviare istantaneamente una risposta audio, sulla falsariga del pulsante per le risposte rapide ai videomessaggi.

WhatsApp: nuovo pulsante per rispondere ai messaggi vocali

Il pulsante appare solo ed esclusivamente quando l’utente inizia ad ascoltare il messaggio vocale, fornendo un modo migliorato per rispondere senza dover allontanarsi o avviare manualmente una risposta.

Normalmente, invece, gli utenti devono scorrere sul messaggio vocale o selezionarlo e scegliere l’opzione “Rispondi” prima di registrare la loro risposta, se volevano rispondere direttamente a una nota vocale specifica.

Con questa nuova scorciatoia, invece, vengono eseguiti automaticamente tutti i passaggi, migliorando significativamente l’efficienza e la comodità nel rispondere ai messaggi vocali. Con un solo tocco, gli utenti possono iniziare a registrare la loro risposta, rendendo più facile per loro mantenere il flusso della conversazione senza interruzioni o passaggi aggiuntivi. Il vantaggio più importante di utilizzare questo pulsante invece del normale pulsante di registrazione audio è che la risposta sarà direttamente collegata al messaggio vocale originale, migliorando l’intero processo di interazione.

Da tenere presente che per il momento la funzione è fruibile solo da parte di alcuni beta tester e solo per WhatsApp per Android, ma salvo il verificarsi di imprevisti, nei prossimi giorni dovrebbe venire diffusa su larga scala e con ogni probabilità anche su tutte le altre piattaforme per le quali la nota app di messaggistica di proprietà di meta è disponibile.