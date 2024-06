WhatsApp: nuovo pulsante per le risposte rapide ai videomessaggi

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che semplifica notevolmente il processo di trasferimento delle conversazioni da un telefono all’altro utilizzando un codice QR. Come spesso accade con le nuove funzioni, questa opzione è attualmente disponibile solo per gli utenti beta, ma presto sarà estesa a tutti gli utenti. Lo stesso vale per il pulsante nuovo di zecca per rispondere più rapidamente ai videomessaggi.

Come funziona il nuovo pulsante per le risposte rapide ai videomessaggi

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp (2.24.14.5), gli sviluppatori hanno introdotto una nuova funzionalità che rende più semplice e immediato rispondere ai videomessaggi. In particolare, quando si riceve un video all’interno di una chat, basta fare tap sull’apposito pulsante per registrare e inviare velocemente un videomessaggio in risposta, senza dover passare attraverso i vari step che erano invece necessari in precedenza.

Questa nuova opzione farà felici soprattutto gli utenti abituati a condividere contenuti video tramite WhatsApp. Con un semplice tocco sul pulsante dedicato, possono registrare e condividere all’istante un videomessaggio in risposta a quello appena ricevuto.

Quando si riceve un videomessaggio in una conversazione WhatsApp, accanto ad esso appare un nuovo pulsante che consente di avviare immediatamente la registrazione di un altro videomessaggio di risposta. Questa pratica funzione elimina la necessità di navigare attraverso diversi menu. In questo modo gli utenti possono risparmiare tempo e rispondere più velocemente.

Quando arriva il nuovo pulsante per rispondere ai videomessaggi?

Al momento, la nuova funzione per le risposte rapide ai videomessaggi è disponibile solo per gli utenti beta che installano l’ultima versione beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store. Tuttavia, si prevede che nelle prossime settimane questa opzione sarà estesa a tutti gli utenti dell’applicazione di messaggistica istantanea.

Considerando la potenziale popolarità di questa nuova funzione, si spera che Meta non tardi a renderla disponibile a tutti gli utenti di WhatsApp. La possibilità di rispondere rapidamente ai videomessaggi potrebbe rivelarsi estremamente utile e apprezzata dalla vasta base di utenti dell’applicazione.

Altre novità recenti di WhatsApp

Oltre alla nuova funzione per le risposte rapide ai videomessaggi, WhatsApp ha recentemente introdotto un’altra novità significativa. Da qualche giorno, infatti, tutti gli utenti possono inviare foto e video in alta definizione (HD) come impostazione predefinita. Per attivare questa opzione, è sufficiente accedere alle impostazioni dell’applicazione e modificare la qualità di caricamento dei media.