WhatsApp rivoluziona gli Stati: collage di foto, sticker e musica

WhatsApp annuncia quattro nuove funzioni per gli Stati per rendere le storie più coinvolgenti. Non è un piccolo miglioramento, ma un vero cambio di passo che avvicina l’app di messaggistica all’esperienza di Instagram.

Gli Stati di WhatsApp, infatti, funzionano come le Storie di Instagram e stanno diventando sempre più una piattaforma di espressione creativa.

Su WhatsApp arrivano collage personalizzati e foto che diventano sticker

La novità più interessante è sicuramente Layout, che permette di combinare fino a sei foto in un unico collage direttamente dall’app. Basta toccare il pulsante Layout quando si crea uno Stato per scegliere tra diverse opzioni di griglia e sistemare le immagini come si preferisce. Finalmente si può raccontare una storia completa senza dover pubblicare più Stati separati che intasano le timeline dei contatti. Ora si può mettere tutto insieme in una composizione elegante.

La funzione Photo Stickers aggiunge un tocco creativo completamente nuovo. Si può trasformare qualsiasi foto in uno sticker personalizzato da aggiungere al tuo Stato. Una volta creato, si può ridimensionare, riposizionare e modificare direttamente nell’interfaccia di creazione.

La musica diventa protagonista

WhatsApp aveva già introdotto clip musicali negli Stati a marzo, ma ora fa un salto di qualità. Permette di condividere una canzone come Stato autonomo oppure si può trasformare in uno sticker musicale da aggiungere ad altri contenuti. La funzione offre diversi layout per le condivisioni musicali: verticale, orizzontale, ecc. Se si sta ascoltando una canzone che esprime le emozioni del momento, ora si può condividere senza dover per forza aggiungere una foto o un video.

Add Yours per coinvolgere i contatti in conversazioni spontanee

Direttamente da Instagram arriva la funzione Add Yours, che trasforma gli Stati in conversazioni creative. Si può condividere un’immagine con una richiesta, che invita i tuoi contatti a rispondere con la loro versione. Per esempio, si può postare una foto di una tazzina di caffè e un cornetto, con il testo “La mia colazione perfetta“. Gli amici possono condividere la loro colazione. È un modo semplice ma efficace per creare interazioni spontanee e scoprire lati nuovi delle persone che già si conoscono.

Roll out graduale nei prossimi mesi

WhatsApp ha confermato che queste funzioni arriveranno gradualmente su tutti i dispositivi Android e iOS nei prossimi mesi.