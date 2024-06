WhatsApp permetterà di scegliere il modello Llama di Meta

WhatsApp ha avviato una fase di test limitata dell’integrazione di Meta AI in diversi Paesi. Questo esperimento mira a esplorare le modalità di interazione degli utenti con l’intelligenza artificiale di Meta attraverso due punti di accesso: la barra di ricerca per alcuni utenti e un’alternativa nella barra superiore dell’app per gli utenti in India.

Verso modelli avanzati per migliorare Meta AI su WhatsApp

Nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.24.14.7), disponibile sul Google Play Store, sono emersi indizi che suggeriscono l’intenzione di WhatsApp di migliorare ulteriormente Meta AI attraverso l’implementazione di modelli avanzati. Questa novità potrebbe portare a un’esperienza utente più sofisticata e personalizzata, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale all’interno dell’app di messaggistica.

Una delle novità più interessanti emerse dall’analisi dell’aggiornamento beta è l’introduzione di una funzione che permetterà agli utenti di selezionare il modello Llama di Meta da utilizzare durante le conversazioni con l’AI. Inizialmente, il modello predefinito sarà Llama 3-70B, ma WhatsApp prevede di offrire in futuro un’anteprima del più avanzato Llama 3-405B, progettato per gestire richieste più complesse.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’utilizzo del modello Llama 3-405B sarà soggetto a un limite settimanale di richieste. Una volta raggiunto tale limite, gli utenti potranno proseguire la conversazione con il modello predefinito.

La possibilità di scegliere il modello Meta Llama consente una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente con l’intelligenza artificiale su WhatsApp. Gli utenti potranno adattare le interazioni con l’AI in base alle proprie esigenze, optando per il modello predefinito Llama 3-70B per richieste più semplici e veloci, o scegliendo il modello avanzato Llama 3-405B per domande più articolate e complesse.

Questa libertà di scelta permetterà agli utenti di sfruttare i tempi di risposta più rapidi del modello predefinito per l’uso quotidiano, riservando le funzionalità avanzate dell’ultimo modello per le attività che richiedono un’assistenza più sofisticata.

Disponibilità delle nuova funzione per scegliere il modello Llama preferito

La funzione che permette di selezionare il modello Meta Llama è attualmente in fase di sviluppo e sarà resa disponibile agli utenti in un prossimo aggiornamento di WhatsApp.