WhatsApp, la scorciatoia per aggiungere contatti a elenco

WhatsApp sta lavorando a diverse nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti su Android e iOS. Nell’ultima versione beta 2.24.19.25 di WhatsApp per Android, disponibile sul Google Play Store, è stata introdotta una scorciatoia che consente di aggiungere rapidamente un contatto o un gruppo a un elenco direttamente dalla schermata delle informazioni della chat.

WhatsApp introduce una nuova scorciatoia per l’aggiunta rapida di contatti agli elenchi

Toccando la scorciatoia nella barra dei menu in alto, si aprirà un menu che permette non solo di aggiungere il contatto o il gruppo a un elenco esistente, ma anche di crearne uno nuovo al volo, senza dover navigare nelle impostazioni dell’app. Inoltre, sarà possibile rimuovere un contatto o un gruppo da un elenco utilizzando lo stesso menu.

Dopo aver aggiunto un contatto o un gruppo a un elenco, questo verrà visualizzato nel filtro che WhatsApp genera automaticamente per l’elenco di chat. Ciò consentirà agli utenti di trovare facilmente le conversazioni desiderate selezionando il filtro appropriato nella parte superiore della schermata di chat.

Inoltre, WhatsApp sta sviluppando una funzione che permetterà di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente dall’elenco dei contatti. Quando un utente controlla chi ha visualizzato il proprio stato, vedrà i nomi dei profili accompagnati da un anello verde intorno alla loro immagine del profilo, indicando che il contatto ha condiviso uno stato su WhatsApp. Toccando l’immagine del profilo, sarà possibile vedere l’aggiornamento del suo stato.

Nuove opzioni per le chiamate di gruppo e la gestione delle chat

WhatsApp sta lavorando anche su un’opzione che consentirà agli utenti di creare un link di chiamata direttamente nelle chat di gruppo. Questo eviterà agli amministratori dei gruppi di dover chiamare singolarmente tutti i membri per avviare una chiamata di gruppo. Invece, potranno creare un link di chiamata e condividerlo nel gruppo, permettendo agli altri partecipanti di unirsi con un semplice clic.

Inoltre, WhatsApp sta sviluppando la funzione “Segna tutto come letto” per facilitare la gestione delle numerose chat non lette.

Maggiore sicurezza con l’autenticazione biometrica per i backup

Un’altra funzione in fase sviluppo è la passkey, che consentirà agli utenti di utilizzare l’autenticazione biometrica, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, per accedere ai backup crittografati. Questa misura di sicurezza aggiuntiva garantirà che solo l’utente autorizzato possa accedere ai propri backup, proteggendo ulteriormente i dati sensibili.