WhatsApp: segnalazioni per gli aggiornamenti di stato inopportuni

Dopo le informazioni pervenute nelle scorse ore relative all’opportunità di modificare i messaggi inviati, sono emerse nuove e interessanti indiscrezioni riguardo altre future funzionalità di WhatsApp e stando a quanto comunicato prossimamente potrebbe diventare possibile pure segnalare gli aggiornamenti di stato inopportuni.

WhatsApp: nuova feature per segnalare gli stati che violano i termini di servizio

Nel canale beta di WhatsApp, nella versione 23.4.0.74 rilasciata per iOS come parte del programma TestFlight Beta, è stata infatti scovata una modifica grazie alla quale si possono segnalare gli aggiornamento di stato che violano i termini di servizio.

Più precisamente, la funzione consente di segnalare gli utenti che pubblicano contenuti inappropriati o offensivi nelle loro storie e di bloccarne la visione mediante la pressione dell’apposito Mute.

Tutto avviene in maniera abbastanza semplice: basta sfiorare il tasto per l’accesso al menu collocato in alto a destra e scegliere l’opzione Report. Successivamente, si aprirà una nuova schermata tramite la quale sarà possibile confermare la segnalazione e decidere se bloccare o eliminare il contatto di riferimento.

Attualmente la n uova funzione è comparsa solo per alcuni utenti beta, per cui non è escluso che possa fare parte di un test a numero chiuso in attesa di un prossimo rilascio che, è bene tenerlo a mente, non è dato sapere quando avverrà e soprattutto se succederà davvero. Talvolta, infatti, le funzionalità implementate nelle versioni beta di WhatsApp non vengono effettivamente rese disponibili nella relase pubbliche a causa di errori, scarso riscontro e/o eventuali ripensamenti da parte dello stesso team di WhatsApp.