WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS (versione 25.23.82), arriva una piccola rivoluzione. Invece dei due pulsanti separati per chiamate e videochiamate, ora c’è un menu unico. Molto più comodo, soprattutto per chi è abituato a telefonare spesso.

Su WhatsApp per iOS arriva un solo pulsante per tutte le chiamate: più ordine, meno errori

Ora, al posto di due icone distinte, si troverà un solo pulsante che permetterà di scegliere tra chiamata vocale, videochiamata, creazione di un link o pianificazione. Un piccolo cambiamento che rende però l’interfaccia più pulita e riduce il rischio di chiamate involontarie.

La nuova interfaccia è attualmente disponibile nelle conversazioni con account business, dove la gestione delle chiamate può essere più complessa. Con un solo tocco, si può decidere se avviare una chiamata o creare un link da condividere, utile per riunioni o appuntamenti. Secondo WABetaInfo, la funzione non è ancora attiva nelle chat individuali con utenti privati, ma potrebbe arrivare presto.

Nelle chat di gruppo si può scegliere chi si vuole chiamare

Il menu unico è stato ottimizzato anche per le conversazioni di gruppo. Finalmente si può decidere chi includere nella chiamata invece di disturbare mezzo mondo. E in più si possono programmare le chiamate o creare un link da girare agli altri, tutto senza uscire dalla chat.

Un’esperienza più coerente tra iOS e Android

Con questo aggiornamento WhatsApp pareggia i conti tra iPhone e Android: stessa interfaccia, stessa esperienza per tutti. Il roll out è ufficialmente partito, e arriverà a tutti un po’ alla volta nelle prossime settimane.