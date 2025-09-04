 WhatsApp semplifica le chiamate su iOS con un menu unico
WhatsApp introduce un menu unico per le chiamate su iOS, un solo pulsante per gestire chiamate vocali, video, link e pianificazioni.
WhatsApp introduce un menu unico per le chiamate su iOS, un solo pulsante per gestire chiamate vocali, video, link e pianificazioni.
Imagen

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS (versione 25.23.82), arriva una piccola rivoluzione. Invece dei due pulsanti separati per chiamate e videochiamate, ora c’è un menu unico. Molto più comodo, soprattutto per chi è abituato a telefonare spesso.

Su WhatsApp per iOS arriva un solo pulsante per tutte le chiamate: più ordine, meno errori

Ora, al posto di due icone distinte, si troverà un solo pulsante che permetterà di scegliere tra chiamata vocale, videochiamata, creazione di un link o pianificazione. Un piccolo cambiamento che rende però l’interfaccia più pulita e riduce il rischio di chiamate involontarie.

La nuova interfaccia è attualmente disponibile nelle conversazioni con account business, dove la gestione delle chiamate può essere più complessa. Con un solo tocco, si può decidere se avviare una chiamata o creare un link da condividere, utile per riunioni o appuntamenti. Secondo WABetaInfo, la funzione non è ancora attiva nelle chat individuali con utenti privati, ma potrebbe arrivare presto.

Nelle chat di gruppo si può scegliere chi si vuole chiamare

Il menu unico è stato ottimizzato anche per le conversazioni di gruppo. Finalmente si può decidere chi includere nella chiamata invece di disturbare mezzo mondo. E in più si possono programmare le chiamate o creare un link da girare agli altri, tutto senza uscire dalla chat.

Un’esperienza più coerente tra iOS e Android

Con questo aggiornamento WhatsApp pareggia i conti tra iPhone e Android: stessa interfaccia, stessa esperienza per tutti. Il roll out è ufficialmente partito, e arriverà a tutti un po’ alla volta nelle prossime settimane.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 4 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 set 2025
