WhatsApp: sondaggi nei canali con immagini

Su WhatsApp è in dirittura d’arrivo un’interessante novità riguardante i sondaggi nei canali, che sono stati introdotti circa un anno fa, la quale promette di rendere l’esperienza di voto ancora più coinvolgente.

WhatsApp: i sondaggi nei canali diventano più ricchi

Andando più in dettaglio, in base a quanto scovato nell’ultima beta di WhatsApp per Android dal team di WABetaInfo, gli amministratori dei canali potranno ben presto allegare un’immagine a ciascuna opzione del sondaggio.

Una volta deciso di inserire una foto per un’opzione, sarà però necessario farlo anche per tutte le altre, al fine di garantire uniformità nell’esperienza di voto ed evitare squilibri nella presentazione delle alternative.

La novità risulta essere particolarmente interessante per tutti quei canali che trattano argomenti dove il supporto visivo fa la differenza: moda, design, architettura, food, travel ecc.

Finalmente, dunque, sarà possibile chiedere un parere agli iscritti mostrando direttamente l’oggetto della discussione, senza dover rimandare a link esterni e senza dover inserire descrizioni testuali. In questo modo, dunque, risulta tutto più intuitivo e immediato.

Al momento, non è chiaro quando la funzione verrà diffusa su larga scala, ma considerando che è stata scovata nella beta di WhatsApp non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo, salvo il verificarsi di eventuali problematiche, ovviamente.

Inoltre, è bene precisare che attualmente la novità riguarda solo ed esclusivamente i canali, ma non è da escludere che in futuro, a seconda dei feedback raccolti, possa essere estesa anche alle chat di gruppo e magari pure alle conversazioni private tra utenti.