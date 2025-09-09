WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione molto interessante, soprattutto per chi tiene alla propria privacy. Si chiama “Stati per amici stretti“, e il nome dice già tutto. Permetterà di creare una lista ristretta di contatti con cui condividere aggiornamenti più personali, senza che tutto il mondo li veda. La novità è spuntata nella beta Android 2.25.25.2. Era già comparsa su iOS qualche settimana fa, quindi Meta sta facendo sul serio.

WhatsApp testa gli stati privati su Android: ecco come funzioneranno

La lista degli “amici stretti” sarà completamente privata. Nessuno riceverà notifiche se viene aggiunto o rimosso. Quando si pubblica uno stato, si potrà scegliere se condividerlo con tutti i propri contatti o solo con questa cerchia ristretta. Un piccolo indicatore visivo mostrerà se lo stato è stato condiviso esclusivamente con loro, così da evitare equivoci.

Come da tradizione, WhatsApp proteggerà questi contenuti con crittografia end-to-end. Questo significa che solo i destinatari selezionati potranno visualizzare lo stato, e nemmeno WhatsApp o Meta avranno accesso ai dati. Un livello di sicurezza pensato per chi vuole condividere momenti più intimi, senza rinunciare alla riservatezza.

Quando sarà disponibile?

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non ha raggiunto nemmeno i beta tester, ma il rilascio dovrebbe seguire la classica strategia a cascata. Prima un gruppo selezionato di utenti per testare il terreno, poi l’apertura a tutta la community beta per raccogliere feedback su larga scala, e infine l’approdo nella versione stabile per tutti.

Questo aggiornamento riflette un trend sempre più evidente: la ricerca di spazi digitali più intimi e controllati, dove si può scegliere chi può vedere cosa. Instagram ha aperto la strada con le “Storie per gli amici stretti”, e ora questa filosofia del “cerchio ristretto” si sta diffondendo su molte piattaforme. È la risposta a un bisogno crescente: mantenere il piacere della condivisione senza rinunciare al controllo sulla propria privacy.