 WhatsApp, in arrivo gli Stati per gli amici stretti su Android
WhatsApp sta sviluppando una funzione per condividere gli Stati solo con una lista privata di amici stretti, protetti da crittografia.
Informatica App e Software
WhatsApp sta sviluppando una funzione per condividere gli Stati solo con una lista privata di amici stretti, protetti da crittografia.
WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione molto interessante, soprattutto per chi tiene alla propria privacy. Si chiama “Stati per amici stretti“, e il nome dice già tutto. Permetterà di creare una lista ristretta di contatti con cui condividere aggiornamenti più personali, senza che tutto il mondo li veda. La novità è spuntata nella beta Android 2.25.25.2. Era già comparsa su iOS qualche settimana fa, quindi Meta sta facendo sul serio.

WhatsApp testa gli stati privati su Android: ecco come funzioneranno

La lista degli “amici stretti” sarà completamente privata. Nessuno riceverà notifiche se viene aggiunto o rimosso. Quando si pubblica uno stato, si potrà scegliere se condividerlo con tutti i propri contatti o solo con questa cerchia ristretta. Un piccolo indicatore visivo mostrerà se lo stato è stato condiviso esclusivamente con loro, così da evitare equivoci.

Come da tradizione, WhatsApp proteggerà questi contenuti con crittografia end-to-end. Questo significa che solo i destinatari selezionati potranno visualizzare lo stato, e nemmeno WhatsApp o Meta avranno accesso ai dati. Un livello di sicurezza pensato per chi vuole condividere momenti più intimi, senza rinunciare alla riservatezza.

Quando sarà disponibile?

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non ha raggiunto nemmeno i beta tester, ma il rilascio dovrebbe seguire la classica strategia a cascata. Prima un gruppo selezionato di utenti per testare il terreno, poi l’apertura a tutta la community beta per raccogliere feedback su larga scala, e infine l’approdo nella versione stabile per tutti.

Questo aggiornamento riflette un trend sempre più evidente: la ricerca di spazi digitali più intimi e controllati, dove si può scegliere chi può vedere cosa. Instagram ha aperto la strada con le “Storie per gli amici stretti”, e ora questa filosofia del “cerchio ristretto” si sta diffondendo su molte piattaforme. È la risposta a un bisogno crescente: mantenere il piacere della condivisione senza rinunciare al controllo sulla propria privacy.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 9 set 2025

Tiziana Foglio
9 set 2025
